Xemilandina mezara pîroz ya Emîre Mominîn HZ.Îmam Elî (S.X) di şeva jidayîkbûna hezretê Zehra (s) + wêneyan

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (S.X) - ABNA-Bi helkefta jidayikbûna bi bereket ya Hezretî Fatima Zehra (s) mezar û mezara pîroz a Elî Bin Ebî Talib hatin xemilandin.
Bi minasebeta hatina cejnên pîroz mezargeha Hezretî Elî (S) bi kulîlk û bi gulê hat xemilandin. Xizmetkarên mezargeha pîroz bi kulîlkan xemilandin.
Her wiha merasima guhertina ala qubeya mezargeha pîroz jî bi amadebûna hejmareke xizmetkaran hate lidarxistin. Di vê merasîmê de ala ku bi navê bi bereket Hz.Fatima Zehra (s) hatibû xemilandin, li ser qubeya mezargeha Hz.
Ji bernameyên din ên van rojan lidarxistina kombûna xelkê bi Quranê li hewşa mezargeha Elî (s.x) bi amadebûna xizmetkar, ziyaretvanan meclîsa “ins bi Qur’an” bû, ku di sahanên dergehê de bû ku bi hewldana Utbeya Elewî hat lidarxistin û rastî eleqeyek mezin hat. Qariyên ji Îran û Iraq di vê meclîsa ronahiyê de ayetên Qur’anê bi dengê xwe têkilî kirin.
