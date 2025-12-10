  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Sêyemîn Civîna Hevbeş a Îran, Erebistan û Çînê

10 December 2025 - 13:26
News ID: 1760031
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
Sêyemîn Civîna Hevbeş a Îran, Erebistan û Çînê

Civîna hevbeş a sêalî ya Îran, Çîn û Erebistanê li Tehranê hate lidarxistin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - Civîna hevbeş a sêalî ya Îran, Çîn û Erebistana Siûdî bi serokatiya Mecîd Text-  Rewançî  Cîgirê siaysî yê Wezareta Derve ya Îranê û bi amadebûna şanda paşatiya Siûdî bi serokatiya Welîd Xerîcî, Cîgirê Wezîrê Derve yê paşatiya Erebistanê  û şanda Çînî bi serokatiya Miyao Diyo  Cîgirê Wezîrê Derve yê Çînê hate lidarxistin.

Aliyên Îranî û Siûdî ser sozdariya xwe bo cihaîna hemî  xalên  peymana Pikenê  û hewldana berdewam ji bo xurtkirina têkiliyên cîrantiya baş navbera her du welatan  ji rêya  pabendbûna li  peymana NY , Peymana Rêxistina Hevkariya Îslamî û qanûnên navneteweyî ji wan  rêzgirtina li  serwerî, yekparçeyiya axê, serxwebûn û ewlehiya aliyan  tekez kirin. Çînê her wiha  ser amadebûna xwe  bo dewama  piştgirî û  handana  gavên Îran û Erebistanê  ji bo pêşxistina têkiliyên xwe di warên cûrbecûr  tekez kir.

Her sê welatan banga  rawestandina bilez a destdirêjiya Rejîma Siyonîst  ser  Filistîn, Lubnan û Sûriyê kirin û destdirêjî û binpêkirina serwerî û yekparçeyiya Îranê şermezar kirin. Her sê welatan  ser piştgiriya xwe  ji rêçareya siyasî ya berfireh  li Yemenê li gorî prensîbên navneteweyî  û di bin çavdêriya NY de tekez kirin.

Serepeyv

Your Comment

You are replying to: .
captcha