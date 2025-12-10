Xwenîşandana Siyonîstan jibo efûnekirina Netanyahû

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - esên nerazî bi lidarxistina xwepêşandanê li Telavîvê banga efûnekirina Binyamîn Netanyahû, serokwezîrê Rejîma Siyonîst, kirin. Neraziyên hanê her wiha li hember qanûna serbaziyê ya Rejîma Siyonîst jî nerazîbûna xwe diyar kirin. Ev xwepêşandan di halekî de tê lidarxistin ku Îshaq Hertzok, serokê Rejîma Siyonîst, di berteka li himber daxwaza Binyamîn Netanyahû, Serokwezîrê vê rejîmê jibo efûya wî bal kişand ser wê yekê ku ev kiryara Netahyahû pir kes dilnigeran kiriye û îdia kir ku di vê biryarê de bi tenê dê berjewndiyên Rejîma Siyonîst bên berçavgirtin.
10 December 2025 - 13:36
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
Xelkê Erdên Dagirkirî, jibo efûnekirina Netanyahû xwenîşandan li dar xistin.
