Li Sûriyeyê teqînek pêk hat

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - Bizavkarê siyasî yê Sûrî Tariq el-Ehmed got ku welat li qiraxa volkaneke mezhebî ye û dibe ku her kêlî bibe şahidê teqînan.
"Parçebûna mezhebî û nakokiyên navxweyî li Sûriyê tundtir bûne ji ber kiryarên hêmanên serok ku xwe wek serok bi nav dikin, ku li ser bingeha hevkêşeyê hukim dikin," wî got.
El-Ehmed got: "Sûriye niha bi awayekî leşkerî tê birêvebirin û li vî welatî li ser bingeha bertekên ewlehiyê yên ne maqûl biryar tên girtin." Karmendên berê yên dadweriyê hatin zîndanîkirin, ev yek nîşana binpêkirina mafên mirovan li Sûriyê ye.
Wî got ku kêmnetewe li Sûriyê rastî êrîş û kuştinên armanckirî tên. Gelên vî welatî dixwazin ber bi dewleteke sivîl a demokratîk û dûrî hizra mezhebî ve biçin. Qonaxa bê li Sûriyê yan dê bibe sedema aramî û îradeya gelên vî welatî, yan jî dê bibe şahidê teqîneke mezhebî.
