Nirxandina mijarên olî di civaka Îranê de; Pirsgirêk û stratejiyên

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - Sêyemîn civîna ji rêze civînan li ser pêşhatên civakî û çandî li Îrana hevdem bi mijara "Pîvana meseleyên olî; kêşe û stratejî" bi amadebûna bîrmend û lêkolînerên vê warê tê lidarxistin.
Ev civîn dê bi hevkariya Enstîtuya Lêkolîn û Lêkolînên Civakî ya Zanîngeha Tehranê, Komeleya Zanistî ya Lêkolînên Aştiyê ya Îranê û Mala Ramanên Zanistên Mirovî were lidarxistin.
Mihemed Mensûr Nejad, Rêveberê Beşa Olî ya Komeleya Lêkolînên Aştiyê, Elî Malekpûr ji aliyê civaknasî û Seyîd Mehmûd Nejatî Husênî, Rêveberê Beşa Civaknasiya Olî ya Enstîtuya Lêkolîn û Lêkolînên Civakî ya Zanîngeha Tehranê, ji axaftvanên vê civînê ne.
Ev bername 22ê Kanûnê roja Şemiyê saet di 14.00an de tê lidarxistin. ber 16:00. li Blvd. Keşawerz, qade Vasal, Dr. Îslami Naduşan, jimare 8, Unit 8, 5th qat, Enstîtuya Lêkolîn û Lêkolînên Civakî, Zanîngeha Tehranê.
Civîna "Nirxandina Meseleyên Olî; Zehmetî û Stratejî" dê roja Şemiyê, 12ê Kanûnê were lidarxistin.
