"Peyama sansor-kirî ya Ocalan û plana Erdoğan"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - Abdullah Ocalan, damezrandera girtî ya PKK, got ku pêkelîya vî komê rawestîne û gavêk sembolîk ji bo danîna çeke hate şandin.
Peyama fîlter-kirî ya Imralî
Di rewşa tenduristiyan de, biryara Parlamentoya Tirkiyeyê ji bo blavkirina kurtayekî fîlter-kirî ji navrûyê civîna nû yê bi Ocalan re, balê gelek kesan li xwe rakêşiye. Hikûmet careke din Ocalan wekî rêberê PKK nas kir — guhertinekî lêkolînî, ku bê guman bi amancên siyasî tê kirin.
Ew civîn bi beşdariya sê nûnerên AKP, MHP û HDP hat kirin.
Gava ku nivîsa pêşkêşkirî ji hêla parlamentoyê ve wekî "peyama Ocalan" hate nasandin, lê rastiya ewê ye ku hemû peyaman li Imralî bin kontrola tam a dewletê, û ew ku hatiye xwendin tenê beşekî hilbijartî bû. Her çend ev wisa bû, şêwaz û gotinên peyamê pêk didan gutinên Erdoğan di dema lêkolînên aştiyê ya 2013–2015 de. Ocalan di peyama nû de jêkirina damezrandina hukûmeta xweser a Kurdî, federalîzm û serbixwîtiyê got, û di cîhê wan de li gava gelê demokratîk di çarçoveya Tirkiyeyê de rawestand. Ew jî xwe wek kesek tenê nivîsî ku dikare fermanê rawestandina tensiyon an jî hestyar kirina PKKê bide, û ragihand ku hewlên berê ji hêla siyaseta şaresharin a Hikûmetê ve hatine şikestin.
Vegera nû ya Hikûmetê: “PKK rawestiye”
Ew ku vê careyê nû ye ne tenê şêwaza gotina Ocalan e, lê şêwaza gûherrandinê ya hikûmetê ye. Erdoğan û hevpeymanên nasnamexwaz û netewexwaz, rola sembolîk a Ocalan birçav kirine û propagandayek şaşker li gel dan: PKK rawestiye.
Ev veger dixwaze vê gotinê bidomîne ku kêşeya kurd bi rêberiya Erdoğanê hatiye çareserkirin. Lê rastiyê têkçûnê ye. Tirkiye bi taybetî di salên dawiyê de zêdetir li rêya otorîtêre ket. Siyasetmedaran a kurd hîn jî li girtîgehên. Şaredarên hilbijartî tên derxistin û bilaşker (kayyum) tên danîn. Medyaya kurdî û navendên çanda kurdî her roj li bin tazyikê ne. Navbera şîara "aştî" û rastiya siyasî rojan rojan mezintir dibe.
Zedexwazîya Dastûrî ya Erdoğan
Ev duwfeqetî tûhmek li rewşa nezikbûna girtin dike. Gelek kes dizanin ku armanca sereke ya Erdoğan pêşkêşkirina dengên kurdan e ji bo guherandina Dastûrê û domandina serokatiya dirêj. Ev model jixwe caran tecrûbe kir: Erdoğan di dema prosesê aştîyê de ji aşti diaxivin, lê di heman demê de parastina ewlehiya xwe û têkçûnê ya civakê didestpêkirin.
Endaziyarîya siyasî ya nas
Mînakên îro jî wek wisa ne. Gava ku hikûmet hewceyê dengên kurdan be, dibêje "axaftin" pêwîst e, û gava ku netewexwazan lê girîng dibin, dimenistan bûre dikarin agresîf bibe. Ocalan tê anîn ser astengxane, lê aktorên kurd yên din têne astengkirin, dagirtin an jî bêdengkirin. Ew ku dikare diyalogek demokratîk be, dibîne yek amûr a endaziyarîya siyasî.
Pirsê sereke?
Pirsê bingehîn ev e: bo çi hikûmet niha dengê fîlter-kirî ya Ocalan zêde kir?
Piranî çavdêrerên siyasî dibêjin bersiva wisa ye:
Ev ne ragihandina aştiyê ye — belkî rûnakirin û planek hesapkirî ye ji bo pêtirkirin û dirêjkirina hêz û desthilata Erdogan.
