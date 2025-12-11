Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Di warê teqemeniyên cîhanî de, ku bihêztirîn welatên wek Amerîka, Çîn û Rûsiye, hertim di îcada berevaniya xwe de serwer bûne, firokeyên bêfirokevan ên xwekujî yên şahidên 136 îranî bûne sembola îcadên xwecihî. Ev teknolojiya erzan û bikêrhatî ye, ne tenê hevkêşeyên şerê pêşketî guhertiye, belkî her sê hêzan teşwîq kiriye ku kopî bikin, guhertinek ku sînorên teknolojiya rojava û rojhilat li hember nûjeniyên Îranê nîşan dide.
Di cîhana peywendiyên jeopolîtîk de firokeyên bêpîlot ên Îranê weke xaleke werzişê ya stratejîk derketine pêş. Dronî Şehîd 136, berhema îcadên endazyarên Îranî, bi formulekirina sade, lê bandora motorsîklêta 50 hesp, dûrahiya 2000 kîlometran û şiyana veguhestina 40 kîlogramî ya hêzên serketî yên cîhanê ye.
Drone ku bihayê wê di navbera 20 hezar û 50 hezar dolarî de ye, sembola îcadên erzan e ku karîgerî û bi destxistina hêsan tevlihev kiriye û niha ji bo Amerîka, Çîn, Rûsya û welatên din bûye mînak û teşwîqek. Şirovekarên leşkerî di wê baweriyê de ne ku ev nusxeyên han ne naskirina teknîkên Îranê ne, belkî di navbera zincîra dabînkirinê û nûjeniya van welatan de li hember metirsiyên newekhev de şikestin.
Ku bûdceyên mezin nekarîn alternatîfek ji nûjeniya Îranê re peyda bikin
Pentagon, ku her gav giranî dida teknolojiya navxweyî û li pey konsepta ne-destpêkê bû, naha bi berevajî şahidê 136 dronek Lucas pêşxistiye.
Li gorî nûçeya Euronewsê, Sentcamê nêzî 35 hezar dolar li yekîneya taybet a "lêdanên kêvroşkan" û şiyanên wê yên wekî êrîşên komên min ên koordînasyonê bi cih kiriye.
Karbidestekî Amerîkî got ku ev hewldan hevkêşeya li dijî Îranê berovajî dike, lê rastî ev e ku kopîkirin rasterast e, îtîraf bi bêkêmasîya sîstemên biha yên Amerîkî li hember firokên bê firokevan ên erzan ên Îranê ye. çima? Ji ber ku şahidê 136, bi dengê birîna giya û geştên dirêj ên şeş demjimêran, kariye sîstema pêşkeftî ya firokeyên bêfirokevan tijî bike, tiştekî ku niha Amerîka pêwîstiya wê bi daketina Îranê li Rojavayê Asyayê, Asyaya Navîn û bakurê rojhilatê Afrîqa heye.
Rûsya, weke yek ji hêzên herî pêşketî yên berevaniyê, ji îcada Îranê kêfxweş bûye. Moskow bi zêdekirina pirjimariya "kesk 2" ya şahidan ve guhertinek berbelav çêkiriye û ji bo operasyonên siwarbûnê komên pêşkeftî yên dijberî-mezinbûnê bikar aniye.
Asya Times radigihîne ku ev teşwîq ji bo şerê li dijî balafirên bêpîlot ên rojavayî di şerê Ukraynayê de pêwîst bû, cihê ku hêzên berevaniyê yên Rûsyayê ew neçar kirin ku xwe bispêre teknolojiya Îranê.
Çînê aliyê sêyemîn ê sêgoşeyê jî ji dronê kopî kiriye. Euronews radigihîne ku şirketa Çînî Long drone dişibin şahidekî.
Balafira bêpîlot bi gelek çeteyan û têkiliyên dij-çîniyî yên bi heyvan re û ji bo pêşniyara naskirinê û êrîşê heye.
Pisporên malpera Ukrayna Militarian tekez dikin ku wekhevî li ser bandora wê ya rasterast li ser bernameya leşkerî ya Pekînê ye.
Guhertina modela aborî ya şer
Ev diyarde paradoksên hêzên navneteweyî nîşan dide; Amerîka, Çîn û Rûsiyê nekarîn bibin şahidê îcadeke bi vî rengî û berê xwe dane kopîkirinê, ku sedema sereke ya nûjeniya Îranê li ser siza û pêwîstiyên navxweyî ye û li şûna pêçana teknîkî, li ser bingeha bikêrhatina di operasyonan de ye.
Di dawiyê de, çîrok vê rastiyê vedibêje ku îcadên rastîn ne di budceyên mezin de lê di nûjeniya herêmî de ye û Tehran bi şahidiya xwe ders da cîhanê.
