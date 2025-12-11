National Interest analîz kir;Herêma Kurdistanê pêwîstî bi kîjan sîstema berevaniya mûşekî heye?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- National Interest a li ser daxwaza Herêma Kurdistanê ji Amerîkayê ji bo biçekkirina navçê bi sîstemên berevaniya mûşekî, tê şirovekirin ku Herêma Kurdistana Iraqê tevî zêdebûna metirsiyên firokeyên bêfirokevan û mûşekan, pêwîstiya wan bi sîstemên aloz û giranbiha yên Patriot nîne; Belê, pergalên berevaniya hewayê yên erzantir, bileztir û birêkûpêktir ên wekî C-RAM dikarin piraniya hewcedariyên parastina avhewa çareser bikin. Destpêka vê daxwazê êrîşa 26'ê Mijdara 2025'an a li dijî qada gazê ya Kormorê ye; Êrîşa ku tenê yek ji çend êrîşên salên borî ye, careke din nîşan da ku binesaziya krîtîk a enerjiya avhewayê bi tevahî xeternak e. Ev êrîş gelek caran ji aliyê grûpên li hundirê Iraqê ve têne kirin ku dibe ku armanca wan têkbirina avhewayê û zextê li ser hêzên Amerîkî û hevkarên herêmî yên Washingtonê bikin.
Ev gotar diyar dike ku ev tehdîd bi giranî dronên erzan, hêdî û xwekuj an jî roketên menzîl kurt in; Amûrên ku ne mantiqî û ne jî aborî ne ku pergalên mîna Patriot bikar bînin da ku bi wan re mijûl bibin. Patriot ji bo pêşîgirtina li gefên sofîstîketir - di nav de fuzeyên balîstîk û balafirên pêşkeftî jî di nav de ye - xwedan lêçûnek xebitandinê û lênihêrînê pir zêde ye. Herêma Kurdistanê ne rûbirûyê metirsiyên bi vî rengî ye, ne jî jêrxane û hêza pêwîst ji bo karkirina sîstemeke bi vî rengî heye. Her wiha bicihkirina Patriot li herêmê dikare hesasiyetên siyasî û emnî yên mezin çêbike, ji ber ku hin aktorên herêmê îhtîmal e ku vê kiryarê weke guhertina hevsengiya stratejîk a li hemberî xwe binirxînin û bertek nîşan bidin.
Berevajî vê, pêşnûmeya Berjewendiya Neteweyî zelal û pratîk e: avhewa pêdivî bi tora pergalên maqûltir ên mîna C-RAM heye; Sîstemên ku Amerîka bi salan e ji bo parastina baregehên xwe yên li Iraq û Sûriyê bikar tîne û performansa wan di girtina balafirên bêpîlot ên bi heman rengî de hatine ceribandin. Di gotarê de amaje bi ezmûna şerê Ukraynayê jî hatiye kirin, ku Herêma Kurdistanê ne xwedî şerker, ne helîkopterên navbirî û ne jî berevaniya esmanî ya qatkirî ye û ji ber vê yekê sîstemeke nerm, bilez û erzan wek C-RAM baştirîn guncaw e ji bo pêwîstiyên wê yên niha.
Bikaranîna sîstemeke wiha tenê bi parastina tesîsên enerjiyê re sînordar nîne. Bi jinûve aktîvkirina boriya petrolê bo Tirkiyê, beşdariya kompaniyên biyanî di warê enerjiyê de wek Dana Gas û bûna navenda danûstandinên di navbera Bexda, Enqere, Şam û Waşingtonê de, herêm roleke giring di aramiya navçeyê de dilîze. Di rewşeke wiha de, berdewamiya êrîşên firokeyên bê firokevan ne tenê dikare bibe sedema qeyranê di warê aborî û elektirîkê de li herêmê, belkî pirosesên siyasî yên hestiyar têk bibe, ji wan jî kêmkirina kêşeyên di navbera Tirkiyê û PKK û hevkariya ewlehiyê li bakurê Sûriyê. Ji ber vê yekê parastina binesaziya jiyanî ya herêmê ne tenê mijareke enerjiyê ye, pêwîstiyeke jeopolîtîk e. Kovara National Interest di encamê de dibêje, pêwîstiya Herêma Kurdistanê bi Patriot nîne û sîstemeke wiha dikare pirsgirêkên nû yên siyasî û emnî jî çêbike. Di şûna wê de, pergalên berevaniyê yên kurt-range, zû têne bicîh kirin û lêçûn kêm, mîna C-RAM, bi rastî li gorî cewhera metirsiyên avhewa têne çêkirin û bi rastî dikarin ewlehiya santralên elektrîkê, tesîsên gazê û deverên hesas garantî bikin. Ev cureyê berevaniya hewayî ne tenê çavkaniyên girîng ên avhewayê diparêze, lê di heman demê de alîkariya kêmkirina tansiyonên herêmî jî dike û dihêle ku hêzên Amerîkî û hevkarên xwecihî bala xwe bidin ser aramî û pêşkeftina herêmî bêyî ku têkevin çerxek nû ya pevçûnê.
