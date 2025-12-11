  1. Home
Tirkiye: Heta ku hêzên Kurdî nekevin bin fermandariya Colanî, em sînoran venakin

11 December 2025 - 11:26
Source: https://ku.mehrnews.com/
Ezê wê di kurmancî fermî de wergerim:"Wezîrê derve yê Tirkiyeyê, berî ku hemû dergehên sînorî bi Sûriyeyê veke, divê ew hêzên kurdan ku gelekî ji herêmên Bakurê Rojhilatê Sûriyeyê kontrol kirine, bin fermana hukumeta navendî ya Sûriyeyê bixin."

" Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Hakan Fidan îro çarşem û di navbera kongreyek rojnamevanî de îşaret kir ku Mazlum Kobanê, hêzên Sûriyaya Demokratîk (HSD), bi Ahmad Şerê, serokkomara Sûriyeyê di 10ê Adarê de civînek kirin û li ser yekbûna hemû desthilatên sivîl û leşkerî yên wan di çarçoveya desthilatên dewleta Sûriyeyê de peyman kirin.

Wî îşaret kir: 'Divê hemû dergehên sînorî wekî siyaseta giştî venebin, lê ji bo ku dergehên sînorî vebin, bi taybetî yên li dorê Nusaybinê, divê tedbîrên têkildar bi peymana 10ê Adarê biqedînin û hukumeta navendî ya Sûriyeyê jî divê bigihê qada diyarkirî.'

Wezîrê derve yê Tirkiyeyê di derbarê hevbeşiya hêzên Sûriyaya Demokratîk (HSD) bi hêzên Amerîkayê de got: 'Hêzên kurdî yên ku bi Amerîkayê re di sala 2014an de ji bo şerê dijî DAÎŞ hevbeş bûn, tu amadebûnek nîşan nedan ku ji bo jîbikeşana têkiliyên wan bi Dimaşqê hebe. "

