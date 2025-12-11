New York Times: Kampên DAIŞê li çola Sûriyeyê wek bombeyên demkî ne

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlî Beytê (s.x) - ABNA - Rojnameya New York Times di raportekê de hişyarî da ku kampên girtina malbatên endamên DAIŞê li çola bakurê rojhilatê Sûriyê veguheriye bombeyeke bi dem. Di nav van kampan de Hol û Roj li parêzgeha Hesekê, ku bi dehhezaran jin û zarokên girêdayî DAIŞê tê de ne.
Li gorî vê raporê, zêdetirî 27 hezar jin û zarok di van kampan de dijîn û nêzîkî 8 hezar endamên DAIŞê jî di girtîgehên derdorê de girtî ne. Rewşeke ku bi vekişîna gav bi gav hêzên Amerîkî ji herêmê zextek giran li ser hikûmeta nû ya Sûriyê kir.
Ev kamp mîrateya şerê navxweyî yê Sûriyê ya 13 salan e û bûne cihekî neçarî ji bo kesên ku di şerê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) de bi piştevaniya Amerîkayê hatine girtin. Bi kêmkirina rola leşkerî ya Amerîkayê re, hikûmeta Sûriyê rastî dijwariya entegrekirina HSDê di nava artêşê û birêvebirina kampan de ye, di heman demê de Washington dixwaze ku Şam berpirsiyariya van girtîgeh û kampan qebûl bike.
Di raporta New York Times de amaje bi dilgiraniya Kurdan li ser hikûmeta nû ya Sûriyê jî hatiye kirin; Hikûmetek ku li gorî rexnegiran dibe ku hin girtiyên DAIŞ’ê berde an jî doza wan paşguh bike. Şam meha borî tevlî hevpeymaniya navdewletî ya dijî DAIŞê bi serokatiya Amerîka bû, piştî ku êrîşên DAIŞê sala borî tundtir bûn û heta dêreke li Şamê û hêzên leşkerî yên Sûriyê kirin armanc.
Çavdêriyên nûçegihanê New York Times ji hundirê kampa Holê nîşan didin ku zarok li cihên teng dijîn û jin burqa li xwe dikin. Dayik ji birçîbûn, nebûna perwerdehiyê û nebûna xizmetên tenduristiyê gazinan dikin. Gelek zarok li van kampan tên dinê yan jî mezin dibin û rastî perwerdehiya îdolojîya tundrew tên ji aliyê jinên dilsozên DAIŞê, bi taybetî koçberên ji Rûsya, Tacîkistan û Fransayê.
Li gorî texmînan, dora 60 ji sedî ji niştecihên kampê zarokên di bin 18 saliyê de ne, ku di jîngeheke girtî de mezin bûne ku di bin serweriya ramanên tundrew de ye. Piştî ku rêveberiya Donald Trump biryar da ku fonên Ajansa Pêşkeftina Navneteweyî ya Dewletên Yekbûyî qut bike û karûbarên perwerdehî û bijîşkî hatin rawestandin, şert û mercên mirovahî xirabtir bûn. Ev rewş bû sedema nerazîbûn, tundî û hewldanên revê zêde bûn.
Rêveberên kampê her roj qaçaxçîtiya organîze ragihandin û gotin ku gelek wesayîtên alîkariyê ji bo veguhestina mirovan tên bikaranîn. Rêvebera kampa Holê Cîhan Henan jî wiha got: "Her roj xelk direvin û ev pêvajoyeke rêxistinkirî ye."
Di raporê de behsa jineke bi navê Lotf El-Nsan a 65 salî jî tê kirin ku nexweşiya dil pê re heye û dermanên wê qediyane. Nûçegihanê New York Times jî bûye şahidê êrîşên li ser ofîsên alîkariyê û gefên ewlehiyê; di nav de hewildana jinekê ji bo lixwekirina êlekên teqemeniyên xwemalî, ku di encama gulebarana hêzên QSD’ê de hatin kuştin.
Îraq heta niha kariye nêzîkî 19,000 welatiyên xwe vegerîne welatê xwe û hewla vegerandina yên din dide, lê Sûriyê tenê çend sed kes vegerandine. Gelek welat jî ji ber pirsgirêkên ewlehiyê qebûl nakin welatiyên xwe qebûl bikin û vê yekê jinên biyanî xistiye nava rewşeke bendewarî û nediyariyê.
Rêveberên kampên Hol û Roj tekez kirin ku kêmkirina hejmara wan kampan ji bo rêgirtina li teqîna bombeyên demkî li biyabana Sûriyê pêwîst e.
