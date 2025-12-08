Vîdyoyê|Bersiva li pirsên zehmet derbarê Sûriyê / Ma xwînê parastvanê Haremê Ehl-ul-beytê (s.x) bê ser ne çû?
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X) - ABNA - Hevdem digel hebûna têkoşerên îranî û ne îranî li Sûriyê ji bo berevanîkirin ji mezara Ehlê Beyt (S) de, şik û guman ji aliyê dijminan ve hat zêdekirin. Gumanên ku bi rûxandina hikûmeta Beşar Esed careke din belav bûn. Di Iranê me û linav gelê me de, parastina hereman de qetî ye ku herî baş xwênên me bi bo wê xwe feda kirin. Hinek kes, ji ber ku tahlîle rast û nasîna baş nîn in, dibêjin ku xwînên ku di vê rê de hatexistin, bê ser çû—lekin ev şaşiya mezin e. Ev kes xelet dixwazin. Siyonîstên nêçirxwar, destxistiya serkeftinê xwe digerin û xwe wek mirovên serkeftî nîşan dikin. Lewra heqîqet ev e ku, eger Hec Qasim bi wiyaye û şûcaetê xwe nebûya, îro li ser navê Kerbelayê û Necefê jî tiştek nemabû —Zeynebiyê bêmenê. Di babeta Samirayê de, hinek bêbaliya çêbû, hûn dît ku bi hevkariyê Amerîka û tekfiriyan çi kirin bi gumbeda Imama Eskerîyeyn.
