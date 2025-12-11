Serdar Silêmanî li ser sîxurbûna “Luna El-Şebel” hişyarî dabû

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA- Kovara Siûdî "El-Mecla" di raporteke berfireh de ku ji aliyê Manaf Saad ve hatiye nivîsandin, hûrgiliyên nû yên serpêhatiya Luna El-Şebel, pêşkêşkar û şêwirmenda medyayî ya nêzîkî Beşar Esed, û herwiha rewşa mirina wê di Tîrmeha 2024an de (Tîrmeha 1403`an û windabûna hevjîna wî di Nîsana 1403`an de û windabûna jina El-Şebel-Mebelha). 2024 (Nîsana 1403) piştî êrîşa Îsraîlî ya bi xwîn a li ser avahiya girêdayî konsulxaneya Îranê ya li Şamê hate weşandin.
Ji bo cara yekê ev rapor naveroka axaftina şehîd Qasim Silêmanî, fermandarê wê demê yê Feyleqê Quds, bi Elî Memlûk, berpirsê Ofîsa Ewlekariya Niştimanî ya Sûriyê re, eşkere dike, ku tê de şehîd Silêmanî Luna El-Şebal bi "sîxur" bi nav dike.
Luna El-Şebel di 1ê Îlona 1974ê (10 Şehrîvar 1353) li Şamê di malbateke Durzî de ji dayîk bûye. Piştî cihêbûna dê û bavê xwe, li gel diya xwe xebatkara partiya Baasê dijî û di nav sîxurên partiya Baas de cih girt. Li zanîngeha Şamê fransî xwendiye û piştre ketiye televizyona Sûriyê. Di sala 2003’an de tevlî tora El Cezîre bû û di sala 2008’an de bi rojnamevanê Lubnanî Samî Kalib re zewicî û hemwelatiya Libnanî wergirt.
Li gor hin çavkaniyan peywendiya wî bi Beşar Esed re di sala 2008an de dest pê kiriye û di Kanûna 2011an de (Azer 1390) ji kanala El-Dunya re ragihandiye ku ew di Gulana 2010 (Gulana 1389) de ji El-Cezîre derketiye û ezmûna xwe xistiye xizmeta rêjîma Sûriyê. Di Sibata 2012 (2012) de derbasî koşka serokatiyê bû û bi derxistina Bethîna Şaban, dorhêla medyayê xist bin kontrola xwe û nêzîkî Esma Esed bû.
Tevî zewaca xwe ya duyemîn bi Ammar Saati re di sala 2016 (2016) de, Maher Esed dîsa jî destûr neda ku ew beşdarî civînên xwe bibe. Şehîd Qasim Silêmanî jî di dawiya sala 2019an (Azerî 1398) de di hevpeyvînekê de hişyarî da wî û amaje bi mûçeyê wî yê bilind li Cezîrê û kêmbûna mûçeyê wî li Şamê kir û got: "Gelo dibe ku kesek dev ji 10 hezar dolaran berde û bi 500 hezar lîreyan bixebite?" Ew sîxur e."
Rapora kovarê zêde dike ku Luna di salên dawî de ji kirîna milkên nekêşbar ên bi qîmeta 8 mîlyon dolarî li Dubayê bigire heya vekirina xwaringehek Rûsî li Şamê di Hezîrana 2022an de dewlemendiyek mezin berhev kiriye. Ew û birayê wê, Molham, bi eşkereyî li dijî Îran û Hizbullahê deng vedane, ku bûye sedema tohmetên hevkariya bi Îsraîlê re.
Luna di 2-ê Tîrmeha 2024-an (12-ê Tîrmeha 1403-an) de li ser Rêya Dimasê di qezayek trafîkê de birîndar bû û di 6-ê Tîrmehê (16-ê Tîrmehê, 1403) de mir. Lê di wêneyên otomobîlê de zirareke cidî derneket û şahidan îdia kirin ku erebe bi qestî li wî ketiye û paşê kesek li serê wî xistiye. Piştî ku bo nexweşxaneyê hat veguhestin, bi daxuyaniyeke kin ji aliyê serokatiyê ve nûçeya wefata wî hat ragihandin û merasîma oxirkirina wî bi amadebûna xelkê bi sînor hat lidarxistin.
................................
Dawiya peyamê/
Tags- Etîket
Luna El-Şibl
Sîxur
Beşar El-Esed
Mahir El-Esed
Tora El Cezîre
Your Comment