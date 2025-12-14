Senaryoya “Roja Qiyametê” ji çavê artêşa siyonîst; Îsraîl çima xemgîn e?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Hişyariyên li pey hev yên berpirs û generalên xanenişînkirî yên artêşa Siyonîst di mehên dawî de, wêneyekî bêmînak ji rewşa ewlekarî ya vê rejîmê dide. Heger beriya 7ê Cotmeha 2023an ewlekariya Îsraîlê wek “efsaneyekî têkçûyî” dihate pêşandan, îro gelek ji heman fermandaran tekez dikin ku “bahoza El-Eqsayê” tenê destpêka hilweşînê bû. Hema çend rojan berî niha kanala 13 a Rêjîma Siyonîst ragihand ku 600 berpirsên berê yên saziyên ewlehiyê yên vê rejîmê li bara metirsiya zêdekirina terorîzma cihûyan li keviya rojavaya rojava hişyarî dane Îsraîl Katz wezîrê cengê li kabîneya Netanyahu.
Ji aliyeke din ve, General Îshaq Berîk ku yek ji rexnegirên leşkerî û ewlekarî yên Tel Avîvê ye, hişyarî dide ku êrîşeke hevdem ji çend aliyan ve dikare Îsraîl ji hundir û derve hilweşîne û bi “senaryoya roja qiyametê” bi nav dike. Tehlîlkirina daxuyaniyên wî ligel vekolîna çavkaniyên Erebî nîşan dide ku pêkhateya ewlekarî ya rejîmê rûbirûyê qeyranekê ye ku di şerên herî dijwar ên çend deh salên dawî de jî tûşî qeyranekê nebûye.
Krîza ewlehiyê tenê li qada şer namîne. Artêşa Îsraîlê ku demekê xwe weke artêşa herî bi hêz li herêmê îlan dikir, niha bi kêmbûna hêza mirovî, efserên xwedî ezmûn û hêzên rezervê re rû bi rû ye. Raporên artêşa navxweyî nîşan dide ku sîyonîstan zêdetir ji 1600 efserên di rêzên navîn û payebilind de kêm in û pêşbînî tê kirin ku ji sedî 30 ji fermandarên payebilind di salên pêş de xanenişîn bibin. Tenê ji sedî 37 efseran amade ne ku peymanên xwe nû bikin, û rezervên, ku bingeha artêşê ye, kêm dibin. Ev amar ne tenê jimarek e, belkî nîşana dawîhatina efsaneyekê ye ku bi xwîna filistîniyan zêdetir ji heft dehsalan hatiye avakirin.
şerê pir eniyan
General Berîk hişyarî dide ku Îsraîl êdî nikare şerekî sînordar an yek eniyê birêve bibe. Li gorî tehlîlên vî generalê siyonîst, eksena berxwedanê ji Hemas, Cîhada Îslamî, Hizbullah, Ensarullaha Yemenê û komên çalak li Sûriyê û Kêleka rojavayî, dest bi amadekariyên êrişeke hevrêz û piralî kirine. Ev êrîş wê ji aliyê bakur, rojhilat û başûr ve were kirin û beşeke mezin wê êrîşeke bejayî û bombebaraneke berfireh pêk bîne. Şirovekarên Ereb jî tekez dikin ku hevkêşeya yek eniyê têk çûye û eksena berxwedanê aniha avahiyek yekgirtî peyda kiriye ku şiyana hevrêzkirina operasyonên hevdem li çend eniyan heye.
Krîz ne tenê bi hêza şerkirinê re sînordar e. Kêmbûna efserên xwedî ezmûn, stresa psîkolojîk û demotîvasyona hêzên rezervê, ji bo artêşa Israelisraîl tevliheviyek kujer çêkiriye. Karbidestên bê tecrube zû ketine nav rêzên krîtîk, dema ku rezervan bi pirsgirêkên darayî û derûnî re rû bi rû dimînin û gelek dê nexwazin bi salên pêş de vegerin. Vê rewşê artêş veguherandiye hêzeke vala ku tenê li ser kaxezê mezin xuya dike. Di rewşeke wiha de, her êrîşeke hevdem a ji aliyê eksena berxwedanê ve dikare ne tenê eniya leşkerî, belkî avahiya lojîstîkî û ewlehiya navxweyî ya Îsraîlê jî bixe bin fişareke tund û kêşeya navxweyî jî gur bike.
Metirsiya eksena bakur
Piştî şerê 2025an, Hizbullah bi lez û bez şiyana xwe ji nû ve ava kir. Avahiya mûşekan, dron û hêzên şerker ên elît hatine nûve kirin. Ev tevgera han nîşan dide ku niha eksena bakur ji ya berê metirsiyeke gelek cidîtir e û rêkeftinên agirbestê jî rê li ber amadebûna şer a vê girûpê negirt. Ger operasyona hevpar dest pê bike, dê şiyana artêşa Îsraîlê ku di heman demê de gelek eniyan bi rê ve bibe, bi giranî kêm dibe. Herweha, nebûna efserên pispor û bêmotîvkirina hêzên rezervê, şiyana operasyonê ya leşkerî bi awayekî berçav lawaz kiriye. Ev rewş dê bibe sedema biryarên xirabtir, xeletiyên meydanî û windakirina leşkeran. Vekoler di wê baweriyê de ne ku hevgirtina van faktoran Îsraîl xistiye ber rûxandina operasiyonan li bakur, û her senaryoyek nû dikare avahiya berevaniya rejîmê bi metirsiyên nedîtî re rûbirû bike.
Metirsiya Rojhilat û Urdunê
Avakirina baregehên leşkerî û torên çekdarî li ser sînorê Urdinê metirsiyeke din a potansiyel e ku General Brik behsa wê dike. Beşek ji kesên hatine girtin li Lubnanê hatine perwerdekirin û îhtîmala pêwendiya wan bi komên ser bi Îranê re heye. Armanc ew e ku eniyeke rojhilat were avakirin da ku di heman demê de li ser çend eksan zextê li Îsraîlê bike. Ger ev şebek werin aktîfkirin, dê IDF neçar bimîne ku çavkaniyên xwe yên sînordar di navbera her sê eniyan de parve bike, ku di rewşa heyî de bi kêmbûna hêzên rezerv û efserên pispor re hema hema ne gengaz e.
Li gel gefên leşkerî, zextên aborî jî rewş aloztir kiriye. Rezervîstên ku demeke dirêj ji kar derneketine, niha bi deyn û pirsgirêkên aborî re rû bi rû ne, û gelek ciwanên perwerdekirî ji Îsraîlê derdikevin. Ev koçberî stûna artêşê ya paşerojê tehdîd dike û têkelbûna wê bi kêmbûna efseran bi awayekî bi bandor şiyana operasyonê ya rejîmê di rewşên krîtîk de kêm dike.
Eksena başûr û Yemenê
Operasyonên firokeyên bêfirokevan û mûşekî yên Ensarullaha Yemenê li Deryaya Sor û Deryaya Erebî rêyên bazirganiyê yên Îsraîl û welatên rojavayî xistine metirsiyê. Medyayên Yemenê belav kirine ku hêzên rahênankirî yên Ensarullahê bi salan li Sûriyê hene û niha dikarin rasterast li dijî Îsraîlê operasyonê bikin. Vê rewşê eniyeke nû li başûr çêkiriye ku di hesabên berê yên artêşê de tunebû û dikare pêkhateya lojîstîk û ewlehiyê ya rejîmê seqet bike.
Hilweşîna ewlehiya navxweyî
Krîz ne tenê bi eniyên derve re sînordar e. Li herêmên dagirkirî, Bedewiyên başûr û komên Ereb ên li herêmên sala 1948'an dijîn, bi gelek çekan, ji bo bajaran wekî xetereyek potansiyel tên dîtin. Baregehên leşkerî di rewşeke karesatî de ne û diziya çek û amûran zêde ye. Vekoler hişyarî didin ku nebûna hêzên perwerdekirî, fermandariya qels û kêmbûna motîvasyona karmendan dibe sedema qeyrana ewlehiya navxweyî û têkçûna nîzama giştî.
Vê rewşê jî baweriya civakê bi artêş û kabîneyê kêm kiriye û valahiya di navbera civak û rêveberiya siyasî de zêdetir kiriye. Her bûyerek piçûk dikare kaosek navxweyî û krîza civakî derxe, senaryoyek ku ji hêla General Brik ve wekî "roja qiyametê ya navxweyî" tê binav kirin.
Metirsiya eksena bakur encam e
Îsraîl êdî nikare şerekî herêmî yan jî qeyraneke navxweyî ya hevdemî birêve bibe. Kombûna nebûna hêza mirovî ya perwerdekirî, kêmkirina motîvasyona rezervan, valahiya civakî, zexta aborî û metirsiyên piralî, Rejîma Siyonîst xistiye ber têkçûna ewlehî û civakî. Senaryoya “Qiyametê” li gorî nêrîna generalan, îtîrafeke eşkere ya guhertina tam a hevsengiya hêzê li herêmê ye. Ev rastî îro ne di tehlîlên dijminan de, di vegotina eskerên siyonîst de derketiye holê; Krîza navxweyî, artêşa westiyayî û lawaz, Îsraîl gihandiye ber quntara ku vegerê jê gelek zehmet e.
encam
