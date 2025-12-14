Serokê Meclisa Elewiyan banga rêveberiyeke federal û demokratîk kir

Li gorî rapora Ajansa Navnetewî ya Ehl-ul-Beytê (S) - ABNA – Serokê Meclisa Îslamî ya Elewî ya Bilind li Sûriyeyê û Diyasporê Şêx Xezal Xezal piştî rojekê ji bidawîbûna dema “greva rûmetê” ya ku di 8ˊê Kanûnê de banga wê kiriye û duh bi dawû bûye, daxuyaniyek da.
Şêx Xezal piştî pabendbûn û mayîna xelkê taîfeya ewlehî li ser helwesta xwe ya sabit, li gel hemû zehmet û fişaran got: “Em îro li ser çatrêyekê nîn in, lê li ser xêza dabeşkirina di navbera heq û neheqiyê de ne” û îşaret bi “desthilata defakto ji xelkê me re qencî û başiyek pêşkêş nake, ew mafan nade, em ne şopînerên wê ne” kir.
Şêx Xezal anî ziman ku ev desthilat di pêkanîna erkên xwe yên herî hêsan de bi bin ket û diyar kir ku çareserî di federalî û navendîbûna siyasî de ye. Şêx Xezal diyar kir ku mezintirîn dewletên li cîhanê li ser federalî û navendîbûnê ne, weke Dewletên Yekbûyî yên Amerîka (DYA) û Îmarat.
Şêx Xezal destnîşan kir ku ev tecrûbe şahidên zindî ne ku federalî rêya aştî, aramî û geşbûnê ye, ne parçebûn û şere.
Di berdewama daxuyaniya xwe de Şêx Xezal got ew hikumet û birêvebirina gelan bi rêya hêzê, çewisandin û taeta kûr red dikin, divê bi qanûnê û mafên çarenûsê û destûreke hevbeş a demokratîk a li ser bingeha nenavendîbûnê be.
Şêx Xezal ji xelkê taîfeya Elewî re ku ruxmî zulmên li dijî wan, lê mertala wan a yekane yekitiya wane.
