Sarozîrê Biharê bi merasîmeke fermî + wêne hicaba serî yê jina doktoreke jin derxist

“Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) - ABNA Vîdyoyek ji bernameyekê dewletê li mala Serwezîrê Biharê li Patna, bersîvdanek berfireh li ser medyaya civakî û deverên siyasî yên Hindistanê çêkiriye.
Di vê vîdyoyê de, Nitish Kumar, Serwezîrê Biharê, dema ku nameyên tayînê ji bijîşkên nû yên AYUSH re pêşkêş dike, şalikê (Hîcaba) we ji serî yê bijîşkek jin radike; kiryarek ku ji hêla rexnegiran ve wekî binpêkirina rûmeta kesane û olî hate binavkirin.
Li gorî wêneyên hatine weşandin, dema ku Nusret Perwîn, yek ji bijîşkên hatine hilbijartin, ji bo wergirtina biryara xwe dakeve ser dikê, Serwezîr behsa şapikê (Hîcaba) serî yê wê dike, li ser wê dipirse û paşê ji wê dixwaze ku ew jê bike. Dema ku bijîşk tavilê bersîv nade, Nitish Kumar destê xwe dirêj dike û bi xwe kirasê serî ji ser radike.
Partiyên muxalîf, di nav de Partiya Kongreyê, bi weşandina vê vîdyoyê, reftarê Serwezîr bi tundî şermezar kirin. Kongreyê di daxuyaniyekê de ev kiryar weke “şermezar” binav kir û daxwaza îstîfaya lezgîn a Nitish Kumar kir.
Hejmarek ji serokên siyasî her wiha ragihandin ku ger kesê herî bilind ê rêveber ê parzgehekê li ber çavê giştî vê cûre reftarê nîşan bide, ev mesele pirsên cidî di derbarê ewlehî û cihê jinan li Biharê de çêdike. Endamên partiyên din ên muxalîf jî ev kiryar weke bêhurmetî ji jinan re û binpêkirina rûmeta kesane û olî dîtin.
