"Ji bo sala sêyemîn li pey hev;Sudan di serî de li navnîşa krîzên mirovî yên cîhanê cîh girt"

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehl-ulbêtê(s.x) – ABNA – Sudan carêkî din jî di serî de li navnîşa “şopandina krîzên mirovî yên cîhanê” cîh girt; navnîşek ku ji hêla Komîteya Rizgarkirina Navneteweyî (International Rescue Committee) hate weşandin û nîşan didat ku şerê domdarê ku heta niha jiyana dehan hezar kes girtîye, hê jî berdest e.
Ev rapor ku îro sêşem (Tuesday) hate weşandin, Sudan ji bo sala sêyemîn li pey hev di serî de li nav dewletan dan ku hêrsê zêdetir têne hişyarkirin bi xetereya xûlkirina krîzên mirovî yên nû an jî tawanbûna van krîzan yên heye.
“David Miliband,” rêvebirê gava Komîteya Rizgarkirina Navneteweyî, di daxuyaniyekê de got:
“Ew tişt ku li Sudan tê derketin ne rojekê trajiq e, lê encama ne-çalakbûna dinyayê ye li dijî krîzê û hê jî encama çalakiyên ku xweşî û dirêjbûna wê zêde kirin.”
Ew tevlî kir:
“Qada krîza li Sudanê ku ji bo sala sêyemîn li pey hev di serî de tê xistin û niha bûye mezintrîn krîza mirovî ya tomarkirî di dîrokê de, nîşanekî zelal e ji vê nekarîyê û nekarînîya nivîsandarên cîhê cîhanê.”
Şerê Sûdan di nîsanê 2023 (Nîsanê 1402) de, di navbera artêş û hêzên leşkerî yên “Rewşa Lezgin” (Rapid Support Forces – RSF) dest pê kir û bûye mezinترین krîza avarîbûnê (muhexirbûnê) di cîhanê de. Heta niha zêdetirî ji 12 milyon kes hatine avêtin û piraniya wan bûne qurbanê dijî kirinên xirab, tawanên zordarî, winda bûnê malbat û jî zor kirinê (tecir).
Piştî Sudanê, Zemînên Filistînî, Başûrê Sudanê (South Sudan), Etiyopya û Haîtî li cîhên din a vê navnîşê hatiye dayîn. Komîteya Rizgarkirina Navneteweyî ragihand ku herçend ev welatan tenê 12% ji gelê cîhanê têne girtin, lê 89% ji wan kesên ku hewcedarê alîkariyên mirovî ne, di vê deveran de dijîn.
Herwesa tê pêşbîniya ku heta sala 2029 (1408) zêdetirî ji nîva wan kesên ku di faqrê giran de dijîn, di heman welatan de bin.
Welatên din ku di vê navnîşê de tên nîşandan ev in: Myanmar, Komara Demokratîk a Kongo, Malî, Burkina Faso, Lubnan (Lebanon), Efxanistan, Kamerûn, Chad, Kolombiya, Nijer, Nijerîya, Somalî, Sûrîye, Ukrayna û Yemen.
________________________________________
Dawî ya peyamê /
Etîket: Sûdan · Hêzên Rewşa Lezgin (Rapid Support Forces) · Krîza mirovî
“Sûdan ji bo sala sêyemîn li pey hev di serî de li navnîşa krîzên mirovî yên cîhanê cîh girt.”
Li gorî ajansa nûçeyan a Ehl-ulbêtê(s.x) – ABNA – Sudan carêkî din jî di serî de li navnîşa “şopandina krîzên mirovî yên cîhanê” cîh girt; navnîşek ku ji hêla Komîteya Rizgarkirina Navneteweyî (International Rescue Committee) hate weşandin û nîşan didat ku şerê domdarê ku heta niha jiyana dehan hezar kes girtîye, hê jî berdest e.
Your Comment