“Sûzdar Hacî” endamê fermandariya giştî ya YPJ û SDF:Bi peymana 10ê Adarê re derfetek ji bo beşdarbûna neteweyî ya bi edalet heye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- “Sûzdar Hacî”, endamê fermandariya giştî ya Yekîneyên Parastina Jinê (YPJ) û Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (SDF), di hevpeyvînekê de bal kişand ku têgihiştina 10ê Adarê derfetek girîng e ji bo pêkanîna beşdarbûna neteweyî ya rastîn li ser bingeha nûnerîtiya bi edalet a hemû pêkhatên Sûriyê, û divê nehêle ku mentalîteya tenêdestî ya ku di dehsalanên borî de serdest bûye, dîsa were nûjenkirin. Wî zêde kir ku SDF xwe girêdayî parastina hemû pêkhatên civaka Sûriyê dizane û ev nêrîn bingeha têgihiştina neteweyî û demokratîk a van hêzan e.
Sûzdar Hacî, endamê fermandariya giştî ya YPJ û SDF, di hevpeyvîna xwe ya bi Ajansa Nûçeyan a Firatê re, bi referansê têgihiştina 10ê Adarê got ku ev peyman hîn jî xwedî rewabûna xwe ye، her çend rêjeya û awayê bicihanîna şertên wê bibe mijara nîqaşê.
Wî diyar kir:
“Peymana 10ê Adarê şertên girîng dihewîne ku divê bi temamî were bicihanîn. Ev mijar ne tenê ji aliyê SDF ve, lê her weha ji aliyê cûrbecûr desthilatên herêmî û navneteweyî ve jî hatiye balkêşandin. Di vê peymanê de şertên li dijî hikûmeta niha an jî her hikûmeteke Sûriyê tune ne û peyman, wekî ku di 10ê Adarê de hate ragihandin, bi hêza xwe maye. Pirsgirêka bingehîn rêjeya girêdana aliyên peymanê bi bicihanîna şertên wê ye.”
Ev endamê fermandariya giştî ya SDF, yek ji şertên herî girîng ên peymanê avakirina dewlet û hikûmeteke koalîsyonê binav kir û got:
“Divê hemû pêkhatên Sûriyê bêyî cudakariya neteweyî, olî an mezhebî, di strukturê dewletê de nûnerîtiya bi edalet hebin. Kurd divê bikarin wekî welatiyên rastîn ên Sûriyê, bi parastina ziman, çand û nasnameya xwe, di qanûna bingehîn a welatê de cihê xwe yê diyarkirî bistînin. Sûrîbûn wateya înkarkirina nasnameya neteweyî an mezhebî nîne û hemû welatî, çi Kurd, çi Ereb, çi Elewî, çi Mesîhî, Aşûrî an Ermenî, divê xwedî mafên wekhev bin.”
Sûzdar Hacî di domahiyê de, bi îşareta tecrûbeya çend salan a SDF di berxwedana li dijî DAÎŞê û parastina sivîlan de, got:
“Hêzên Demokratîk ên Sûriyê di 13–14 salên borî de tecrûbe û bedelên giran daye bo parastina hemû pêkhatên civaka Sûriyê û bi hezaran endamên xwe di vê rê de winda kirine. Ger yekbûnek rastîn û demokratîk pêk were, SDF amadegiya temamî heye ku hemû gelê Sûriyê biparêze û biparastin.”
Ev berpirsê SDF, îddîayên ku tê de tê gotin SDF nûneriya gelê bakur û rojhilatê Sûriyê nake, ne-adil binav kir û got:
“SDF ji dehan hezaran hêzên leşkerî yên ji hemû pêkhatên ku li van herêman dijîn pêk tê û strukturê wê ne yek-neteweyî ye û ne jî bi herêmekê taybetî re sînorkirî ye.”
Di dawiya gotina xwe de wî destnîşan kir:
“SDF amade ye şertên têgihiştina 10ê Adarê bi awayekî adeleta, demokratîk û hemû-girtî bicihanîne؛ lê her yekbûnek ku bibe sedema hevşêwakirina bi zorê û tune kirina nasnameya pêkhatên civakê, bi qetî tê red kirin. Yekbûna rastîn divê li ser bingeha edaletê, demokrasiyê û sûd wergirtina ji tecrûbeya Hêzên Demokratîk ên Sûriyê ava bibe.”
