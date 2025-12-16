Meher şîrove kir:Terorîzmê baş û xirab; rengdaneweya cinayeta Sîdnî û komelkujiya Xezze di medyayên rojaweyî de.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) - ABNA - Êrîşa çekdarî li dijî kombûna xelkê sivîl li peravên Bondi yên Sîdneyê, ku bû sedema kuştin û birîndarbûna bi dehan kes, bi tevahî tê îdanekirin. Armanckirina xelkê sivîl li her derê cîhanê, bê ferq ji dîn û nasnameya wan, tê hesibandin wek binpêkerekî eşkere yê prensîbên mirovahî û mafê navneteweyî, û ti hincetek jê re nîne. Lê belê, îdana vê êrîşê divê nebe asteng ji bo awayê vegotina wan di medya rojavayî de û berawirdkirina vê bersivê bi bêdengî an helwesta bijartî ya hemî medyayên li hemberî tundûtûjiyê li dijî xelkê sivîl, bi taybetî li Filistînê.
Tundûtûjî tê şermezar dibe, bê hilbijartin û bê cudatî
Yek ji xalên bingehîn ku divê bi awayekî eşkere li ser bê israr kirin ev e ku tundûtûjî, bi taybetî dema ku xelkê sivîl dike armanc, li her şikl û her derê be tê îdanekirin. Ti armanc, dirûşm an îdiayek nikare kuştarê xelkê sivîl rewa nîşan bide, û ev prensîb divê bibe bingeha hevpar a hemî analîzan. Derbarê bûyera Sîdnî de, wusa xuya dike ku ev êrîş ne nerazîbûn bûye û ne jî peyamek siyasî, belkî hewldanek kor û hilweşîner bûye ku jiyana xelkê sivîl kirye armanc. Îsrar li ser vê xalê girîng e, ji ber ku rexneyên li ser medyaya û hikûmetên rojavayî, bi tu awayî nayê wê wateyê ku îdana vê êrîşê tê pirsyarkirin, û divê wisa neyê famkirin.
Şermezarkirina êrîşê û rexne li ser vegotinê; du rêyên hevdem
Îdana bingehîn a bûyerê, nayê wê wateyê ku meriv awayê vegotina medya rojavayî di vê mijarê de bi temamî qebûl bike, û divê ev her du mijar ji hev bên cudakirin. Medya aliyên sereke yên rojava, ji saetên ewil ên piştî êrîşa li dijî Cihûyan li Sîdnî, çarçoveyeke nûçeyan danîbûn ku li ser şoka neteweyî, gef li civakê û hewcedariya yekîtiyê israr dikir û atmosfereke hestiyar a zêde afirandibû.
Pîvana ducarî di nîşandana qurbaniyan de
Yek ji dualiyanên herî eşkere di rûmawiya medya rojavayî de, cudahiya di navbera awayê behskirina qurbaniyên rastîn ên Sîdnî û qurbaniyên tundûtûjiyê li Filistînê ye. Di bûyera Sîdnî de, medyaya bi lez qurbaniyan nas kirin û li ser jiyana wan kesan axivîn, û ev yek bû sedema şopeke hevxemî ya giştî. Li hemberî vê, li Xezayê bi hezaran jin û zarokên ku bûne qurbaniya bombebaran, dorpêçkirin û êrîşa leşkerî, zêdetir wekî statîstîkên hişk û bê ruh hatin nîşandan. Ev cudahî ne bi tesadûfî ye û kûr di nêrîn dualî de ye.
Rola siyaseta di diyarkirina qurbaniya layiq de
Ev pîvana dualî nîşan dide ku di axaftina medyayî ya rojava de, têgîna qurbaniya layiqê hevxemiyê bi awayekî siyasî hatiye danîn. Qurbaniyên ku di çarçoveya berjewendiyên siyasî yên rojava de tên dîtin û dengê wan tê bihîstin, lê qurbaniyên ku li dijî wan mijaran in, nayên dîtin û hevxemiya wan nayê kirin.
Ehmed Ehmed; bersiveke mirovî bilindtir ji sînorên nasnameyê
Di nava vê atmosferê(Qada) de, hewldana Ehmed Ehmed, welatiyê misilman ê awusturalyayî ku bi wêrekî bersîv nîşan da û çek ji destê yek ji êrîşkeran stand, bi rastî bala kişand. Ev helwest, mînakiyek ji bersiveke mirovî li hemberî tundûtûjiyê bû û nîşan da ku berpirsiyariya exlaqî dikare di kêliyên herî krîtîk de derkeve holê.
Peravên Bondi û Filistîn; du bersiv, pîvanek exlaqî
Heger biryar be terorîzm bê îdanekirin, ew îdan divê li ser bingeha pîvanek yekgirtî û gerdûnî be û ne li gorî berjewendiyên siyasî be. Êrîşa li dijî xelkê li peravên Bondi tê îdanekirin, bi heman awayî ku bombebarankirina malan, nexweşxaneyan û kampên penaberan li Xezayê tê îdanekirin. Cudakirina van her du mijaran, ne ji aliyê mirovahiyê ve tê parastin û ne jî ji aliyê mafê navneteweyî ve tê qebûlkirin. Ev dualî, tam ew xala ku rexneya medyayî û siyasî divê li ser wê bê danîn û bi wê bê pirsyarkirin e.
