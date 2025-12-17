Qedeqeyên darayî amûra herî bi bandor a Waşingtonê ne

Li gorî raporta ABNA, bi hevahengî bi zêdebûna axaftinên siyasî li Iraqê li ser qedeqeyên darayî ku Dewletên Yekbûyî Amerîkayê dixwazin li dijî kes û rêveberên siyasî û aborî yên ku têkildarî Îran an hevserên wê ne, Washington ji 2018 ve dehênan bank, kompeyên aborî, şîrketên şopandin û rêveberên siyasî û aborî yên Iraqê di nav fêhrista qedeqeyan de xwest. Ev kar wisa çêkir ku piraniya wan an karên wan nekarîn an jî bigire.
Qedeqeyên Darayî: Amûra Herî Bi Bandor li Iraqê
Raporta rojnameya Al-Arabî Al-Cedîd nîşan dide ku vê qedeqeyan bûne amûra herî bi bandor a Waşingtonê li Iraqê. Heta li ser êrîşên leşkerî yên Amerîkayê di sala dawî de li dijî tîmên hevserên Tehranê, qedeqeyên darayî pir bandor bûn.
Maqamên siyasî yên Baxdadê jî têqez kirin ku ev qedeqeyan hêza herî girîng a Waşingtonê li Iraqê ne û pirrî jî bandorê wan zêdetir ji êrîşên leşkerî bû.
Fêhrista Bankan û Rêveberan
Di heman demê de, qedeqeyên Amerîkayê bankan, kompeyên şopandin, şîrketên havafirîn û tevgera siyasî û aborî yên Iraqê girtin. Ev qedeqeyan ne tenê ji yek tîpa siyasî ve nebûn; kesên sînî û kurd jî wekî "hevkariya bi Îran" têne qedeqekirin.
Heta October 2025, nîvê bankên Iraqê, 40 rêveber siyasî, komandanên tîman û bazirganan li fêhrist hatine girtin.
Bankên Iraqê Di Nav Qedeqeyan de
- Qedeqeyên Amerîkayê di nîvê bankên Iraqê de karanîna wan li dolaran asteng kir.
- Bankên dervewek, wekî bankên Lûbnan, Urûmiyê, Tirkiyê û Emarat, ji hevkariya wan asteng bûn.
- Heta niha, nîvê bankên Iraqê ji 72 bank û şîrketên aborî û 17 şîrketên şopandin û cambîqeyî têne qedeqekirin.
Tarîxa Qedeqeyên Amerîkayê li Iraqê
- 2018 – Pêşîn pakêta qedeqeyan li nîvê bankan û şîrketên aborî û ticarî ragihandin. “Ouras Habib Karim” û Banka Al-Bilad Islamî di nav fêhristê bûn.
- 2019 – Şîrketên havafirîn û şopandin wekî Fly Baghdad di nav qedeqeyan de hatin girtin.
- 2020 – Piştî ku Sardar Qasem Soleimani û Abu Mahdi al-Muhandis hatin kuştin, pêvajoya qedeqeyên mezin dest pê kir. Bankên Al-Mustashar Islamî, Al-Qurtas Islamî, Al-Tayef Islamî, Ilaf, Erbil, Al-Bank Al-Islami Al-Dawli, Abr Al-Iraq, Al-Mosul Li Tanmiya, Sumer Tijari, Al-Thiqa Al-Dawli, Al-Our Al-Islami, Al-Alam Al-Islami û Zain Al-Iraq Al-Islami hatin girtin.
- 2023 – Bankên Al-Ansari, Al-Sharq Al-Awsat, Al-Qabid, Asia û şîrketên ticarî zêdetir hatin qedeqekirin.
- 2024 – Bankên Ashur International, Banka Investment Iraq, Al-Ittihad Al-Iraqi, Banka Islamî Kurdistan, Banka Al-Huda, Banka Al-Islamî Al-Janoubi, Banka Al-Arabi Al-Islami û Hamurabi Tijari hatin girtin.
- 2025 – Bankên Al-Mashreq Al-Arabi Al-Islami, Al-Muttahid Li Investment, Al-Sanam Al-Islami, Mask Al-Islami û Amin Al-Iraq Li Investment & Tamwil hatin zêdekirin. Hêman sal, bazirganên ku di firotina neftê ya Îranê de ji bo guherandina belge û nasnameyên saxt têne qedeqekirin, wekî Selim Ahmed Said, hatin girtin.
Qedeqeyên Kesî û Rêveberan
Waşingtonê ji 2014 ve zêdetir 40 rêveber siyasî, komandanên tîman û bazirganan qedeqekirin. Navên wan di nav de:
- Faleh Al-Feyaz (Serokê Hevpeyvînê Hêzên Haşd Al-Şabî)
- Qais XazaEli, Ekrem Al-Kabi, Huseyin Al-Mohammadî, Husseyin Moones, Rayan Al-Kaldani
Grupeke tîmanî jî wekî:
- Nucaba, Kataib Hezbollah, Asaib Ehl ul-Haq, Kataib Îmam Elî, Kataib Seyîd Al-Şûheda li fêhristê têne qedeqekirin.
Fêde û Bandor li Iraqê
Ziyad Al-Hashimi, eksperta aborî, ragihand ku Washington ji hesabên neftê ya Iraqê li bankên xwe wekî amûra siyasî bikar tîne. Ev pêvajoyê hêza siyasî ya Baghdadê kêm kir û wan ji şewitandina hêza xwe asteng kir.
Hêman demê, bankên Iraqê di reforma bankî ya dawî de an bi rêza Waşingtonê bimînin an ji bazar derkevin.
Xulasa
- Qedeqeyên darayî bûne amûra herî tûj a Waşingtonê li Iraqê.
- Nîvê bankên Iraqê û zêdetir bazirganan û rêveberên siyasî têne qedeqekirin.
- Ev pêvajoya Washingtonê hêza siyasî ya Iraqê kêm kir û wan ji şewitandina hêza xwe asteng kir.
- Qedeqeyên darayî di derbarê dirav û têkildarîya bankan li Iraqê bandora girîng hene.
