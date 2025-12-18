Webinara "Hezretî Zehra (s.x) modela kamil a jina misilman e" hat lidarxistin

Li gorî rapora Ajansa Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hevdem bi rojên mîladê Hazretî Zehra (s.k.), Webînera jinên Urdo-axiv ên peyrewên Ehl-ul Beytê (s.x) bi mijara “Hazretî Zehra (s.x) Mînakê Tevahî yê Jina Misilman” roja Çarşemê – 26’ê Berfanbarê, 1404 – bi amadebûna zêdetirî 100 kesên eleqedar hate lidarxistin.
Ev webînar bi hevkariya Civaka Xedîce-el Kubra (s.x) Miyanwali, Civaka Zehra (s.x) Îslamabadê, û bi hevkariya Rêveberiya Giştî ya Karûbarên Jin û Malbatê ya Alîkarê Karûbarên Navneteweyî yê Komeleya Gerdûnî ya Ehl-ul Beytê (s.x) hate saz kirin.
Di vê webînarê de, Dr. Sûmiye Rahîl Qazî, Dr. Mehsûme Caferî, Xanim Raziye Betûl Necefî, Xanim Nisret Zehra Caferî û Xanim Dr. Îran Rukn-abadî (Rêvebera Giştî ya Karûbarên Jin û Malbatê ya Komeleyê) ramanên xwe li ser girîngiya mînakê Fatime (s.x) pêşkêş kirin.
Di vê civînê de ku zêdetirî du saet û nîv domiya wê bû, Xanim Dr. Rukn-abadî bi balê kişandina ser girîngiya mînakwergirtin ji Hazretî Fatime Zehra (s.x) wiha destnîşan kir: Girîngiya mînakê Fatimî ev e ku ew mînakêkî temam û hevseng pêşkêş dikin. Wê îspat kir ku rêberiya jina misilman ne li dijî berpirsiyariyên bingehîn ên malê ye û ne jî li kêleka civakê ye. Wê di heman demê de, hem seroka malê û bingeha manewî ya civakê bû, û hem jî çavkaniya bêsîret û parastina mafê li qada civakî û siyasî bû. Ev heman dîtina kûr e ku Rêberê Mezin ê Şoreşê her tim li ser wê tekez dike: «Jina misilman, hem dayikeke dilovan û rêvebira malê ye, û hem jî beşdarê bi bandor û şoreşger li qada civakê ye. Mînakê Fatimî me li hevsengiya di navbera van her du waran de hîn dike.»
Wê berdewam kir: Hûn xanimên zana û zanîngehî, li dilê pêşerojîdarên vê ummetê de ne. Xwendina we ya bilind, heke bi kokên kûr ên îmanî û terbiyeya Fatimî re neyê hevgirtin, wê tenê bibe jêhatîbûn, ne rêveberiya avaker. Ger malbatek xwedî kokên baweriyê yên bihêz be, xwendina we ya bilind wê taybetmendiya avakirinê bi awayekî rast bistîne û zarokên we, ne tenê pispor, lê zanayek û dilsoz ji bo rêveberiya civakê bibin. Ev yekemîn warê rêveberiya Fatimî ye: serokayetî ji malê bi navenda manewiyatê.
Rukn-abadî herwiha bal kişand ser yek ji hêmanên jiyanî di têgîna rêbertiyê de, bi taybetî di gotinên Rêberê Mezin de, û got: Teqezkirina berdewam a Rêberê mezin li ser “zanîna feydekar” (zanîna ku ji bo mezinbûna mirov û civakê sûdmend e) û bîresî ye. Hazretî Zehra (s.k.) mînakê tewazî yê jinekê bû ku pîvanên herî bilind ên zanîna tebî û hikmeta mirovî bi dest xistiye. Zanîngeh ne cihê wergirtina belgeyan e, lê berevanek e ji bo çêkirina sîlaha bîresî. Pêdivî ye ku mirov kûr bixwîne, lêkolîn bike, çavkaniyan binirxîne û li ser jêrîn delîlên xurt ava bike. Zanîn bê bîresî, nabe sedema rêberiyê û dikare bibe amûrek di destê dijmin de. Heke hûn nikaribin rastiyê bi delîlekî xurt îspat bikin, tenê hebûna belgeya zanîngehê têr nake. Ji ber vê yekê, wezîfeya sereke ya jina misilman a şoreşger, parastina rastiyê û şopandina welî ye.
Wê zêde kir: Divê ji gotina rastiyê di dersan, semîneran, komikên zanistî û medyayên civakî de metirsî neyê girtin. Parastina mafê, beşek ji mîsyona zanistî û îmanî ye. Heger şopandina welî di warê kesane de hate qebûlkirin, divê ew li warê civakî jî bi cesaret bê nîşandan.
Di dawiyê de, wê anî bîra wan: Hazretî Fatime Zehra (s.x) pêkhatina sêyeka hêzdar ji bo rêveberî û rêberiyê nîşan dide:
1. Di giyanîbûnê de rûdine: ji bo aramiya malbat û civakê.
2. Bilindahiya zanîn û têgihiştinê: Rastî ji derewê cudakirin.
3. Wêrekî di parêzgariyê de: ji bo çalakiya pratîk û parastina rêya rast
Hûn li Pakistanê, li dilê erdnîgariyekê ne ku pêwîstiya wan bi mînakên resen ên îslamî heye. Hûn di rewşekê de ne ku dikarin vê mînakê temam bi pratîkî bicîh bînin.
