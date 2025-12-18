Lihevhatina(Îcmaheke ) hilbijartî û cihêkarîya strukturel; Neheqî di Civata Kêmneteweyan a Neteweyên Yekgirtî de/Keyvan Darabxanî

Ajansiya Nûçeyan a Ehl-ul-Beyt (s.x)-ABNA- Rûdana ku di dema rûniştina salane ya heyî (Hejmara 18.) ya Civata Neteweyên Yekgirtî (NY) ji bo Karûbarên Kêmneteweyan de qewimî, tenê ne nakokiyek prosedurî an jî nerazîbûnek demkî di navbera çend dewlet û berbijêrek hatî pêşniyarkirin de bû; lê belê, nîşaneya berbiçav a fonksiyona dualî (dualîstîk) di avahiya hêza navneteweyî de û nûjenkirina cudakariya bi awayekî saziyî (institusionalîze) di mekanîzmayên hilbijartin û biryardanê yên NY de ye.
Nerazîbûna dewletên Ukrayna û Kanada li hemberî wergirtina serokatiya vê civatê ji aliyê Dr. Seîd Ezezî (Satir Azizi), dema ku wî bi yekdengiya koma welatên Asya û Asyayê-Pasîfîkê hatibû nîşandan, pirsên giran û bingehîn di warê meşrûiyet, bêalîbûn û pabendbûna NY bi prensîbên xwe yên bingehîn de vedike.
Di pergala biryardanê ya civatên navneteweyî de, **prensîba yekdengiyê (Îcma/Konsensus)** wekî mekanîzmek ji bo misogerkirina beşdariya wekhev û parastina yekrêziya rêbazê tê pêşkêşkirin. Lêbelê, ezmûna pratîk nîşan daye ku yekdengî di gelek rewalan de ji prensîbek hiqûqî ya bêalî vediguheze bo amûreke siyasî ji bo sepandina vîna hêzên serdest. Di vê çarçoveyê de, nerazîbûna tenê ya du dewletan li hemberî berbijêrek ku ji aliyê blokeke herêmî ve hatibû piştgirîkirin, bi bandor mafê beşdariya komî ya koma welatên Asya û Pasîfîkê betal kir û têgeha yekdengiyê daxist **"Mafê Veto yê Nefermî."**
Ev dûrketin ne tenê li dijî prensîbên demokratîk ên ku li ser pêvajoyên navneteweyî hukum dikin e, lê belê zemînek ji bo cureyekî **monopolîzma saziyî** ava dike, ku tê de meşrûiyeta biryarê ne ji lihevkirineke komî ya rastîn, lê ji hevsengiya hêzên siyasî yên derveyî tê peyda kirin.
Li gorî Destûra Neteweyên Yekgirtî, prensîba ne-cudakariyê, wekheviya dewletan û firsenda wekhev ji bo beşdarbûnê di saziyên navneteweyî de, wekî stûnên bingehîn ên pergala hiqûqa navneteweyî ya nûjen têne hesibandin. Nerazîbûn li hemberî berbijêrek tenê ji ber **neteweyîtiya wî ya Îranî**, ne tenê bi ruhê Destûrê, lê bi prensîbên **Belgeya Gerdûnî ya Mafên Mirovan** û peymanên navneteweyî yên têkildarî mafên medenî û siyasî jî li hev nake.
Dema ku pîvana redkirin an pejirandina kesekî ne şareza û jêhatîbûna wî ya zanistî, prafesyonel û rêveberî be, lê belê **neteweya wî** be, NY ji saziyeke bêalî ya piştgirîkirina mafên mirovan, vediguheze qada hevsengkirina hesabên jeopolîtîk û sepandina siyaseta bijartî ya hêzên taybet.
Civata Karûbarên Kêmneteweyan, wekî saziyeke pispor di warê mafên mirovan de, divê taybetmendiyeke bêalî û mirovî hebe û tê payîn ku serokatiya wê li ser bingeha zanîn, ezmûn û şareza-bûna zanistî were hilbijartin. Ketina motîvên siyasî û dijminetiyên dîplomatîk di vî warî de, serxwebûna karî ya vê saziyê xirabtir dike û baweriya giştî ya li ser bêalîtiya wê lawaz dike.
Di vê doza de, çalakiya dewletên nerazî bi bandor peyamek eşkere dişîne: Heta saziyên pispor jî ji mantiqa blokbûna siyasî, zextên jeopolîtîk û endezyariya hêzê neparastî ne. Ev, nîşana herî xeternak a hilweşînê di pergala piralî-alî de ye.
Lêkolîna li ser dûrketinên wekhev nîşan dide ku gelek dewletên rojavayî di gelek rewalan de **prensîba şareza-salariyê (Meritokrasî)** tenê dema ku encama wê li gorî berjewendiyên wan ên siyasî be, qebûl dikin. Ev helwesta dualî ne tenê krediya wan a exlaqî di parastina mafên mirovan de dikşîne bin pirsê, lê têgeha **edaleta navneteweyî** jî daxist asteke amûreke propagandayê.
Dema ku **Îran-nefreti** dibe pîvaneke nenivîskî ji bo nerazîbûnê di avahiyên navneteweyî de, êdî nikarin behsa nêzîkbûneke hiqûq-bingehîn bê kirin; belê divê ew wekî **têkdana eşyera ya endezyariya hêzê û pergala hiyerarşîk a veşartî** were dîtin.
Doranîna vê celeb helwestan dê encamên kûr ji bo pergala navneteweyî hebe, di nav de: lawazkirina prensîba bêalîtiyê di saziyên navneteweyî de, kêmkirina baweriya welatên pêşveçûyî bi mekanîzmayên pir-alî, xurtkirina gotûbêja neheqiya saziyî di asta gerdûnî de, kûrbûna şikafê Bakur û Başûr di pergala rêveberiya gerdûnî de. Ev pêvajo, di dawiyê de, Neteweyên Yekgirtî ji saziyeke ji bo misogerkirina aşitî û edaletê, wê veguherîne avahiyeke sembolîk û bê hêza exlaqî ya bi bandor.
Nerazîbûna li hemberî serokatiya Dr. Seîd Ezezî, ne biryareke teknîkî, lê tevgereke siyasî ya bi paşnavê cudakariyê ye ku prensîbên bingehîn ên hiqûqa navneteweyî xirab dike. Ev bûyer nîşan da ku di gelek rewalan de, pîvanên dualî û hêz-bingehîn li ser nirxên hatine îdiakirin serdest in, û "Yekdengî" ji ya ku ew nûneriya şehretiya komî be, bêtir bûye amûrek ji bo serdestiya siyasî.
Ger Neteweyên Yekgirtî bixwaze wekî parêzvanê edalet, wekhevî û mafên mirovan bimîne, neçar e ku navbera îdiaya xwe û kiryara xwe de valahîyek nehêle û pêşî li siyasîkirina saziyên pispor bigire; wekî din, meşrûiyeta normatîf ya wê ji her demê bêhtir dê têkeve ber rizîbûnê.
