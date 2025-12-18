Çi em di nav parêzgaran de bin û çi ji gunehkaran bin, ferq nake؛ Fazîletên meha Recebê Hemû divê bi dilsozî bi rêya tewbe û telafîkirina boriyê bigerin û bi kirinên baş xwe bigihînin rêza razîbûna Xwedê. Û yên ku di vê rêyê de gav didin, bizanin ku alîkarê wan Xwedê ye.
Pêxemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda lê bin]:Receb "heyva nû ya Xwedê" hatiye gotin; Ji ber ku di vê mehê de rehm li miletê min giran dibe
Navê bajarê Receb bajarê Xwedê ye, ji ber ku rehma li miletê ku sibe tê de ye.
Bihar El-Enwar, cild 97, rûpel 39
Ey gel! Hemû bi hêvî bin، çimkî Rêcebê Mubarêk، mehê gerê û rêwîtiya ber aliyê Xwedê (tebârek û te‘âlâ) nêzîk e.
Ey gel! Ji Xwedê dirêjbûna temenê bixwazin، ji bo ku em bigihîjin vê mehê pirfazîlet û ji bo ku em Xwedê hilbijêrin li şûna nefsê emmare û şeytanê hatî qetkirin.
Hezretê Îmam Kâzim (aleyhî’s-selam) di yek ji duayên xwe yên di meha Rêcebê de ferman kiriye: وقَد عَلِمتُ أنَّ أفضَلَ زادِ الرّاحِلِ إلَيكَ عَزمُ إرادَةٍ يَختارُكَ بِها
«Û bi rastî min zanî ku baştirîn tûşeya rêwîtiyê ber aliyê te, biryara xwestinekê ye ku bi wê te hilbijêre.» (۱)
Hemîd Riza Rizayî
Qumê Pîroz
24 Cemadî’l-Sanî, 1447
24 Adar, 1404
(۱) Bingeha agahdariya HadîsNet, bi vegotina ji: El-İqbâl, cild 3, rûpel 277؛ Hikmet-nâmeya Ciwan, cild 1, rûpel 88.
