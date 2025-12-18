“Çalakvanên misilman ên Brîtanya: Paşguhxistina peyva »Tirsa ji Îslamê« cudakarîya sîstematîk vedişêre”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (s.x) - ABNA- Hikûmeta Brîtanyayê piştî nêzîkî deh salan li ber dayîna pênaseyeke fermî ya diyardeya Îslamofobiyê (Tirsa ji Îslamê)ye. Li gorî medyaya Îngilîstanê, di pênaseyê de li şûna peyva “Îslamofobiya” (Tirsa ji Îslamê) peyva “dijminatiya misilmanan” tê bikaranîn; Çalakiyek ku bû sedema bertekên rexnegir ên pispor û saziyên Îslamî.
Di Sibata 2025-an de, hukûmeta Londonê komek kar bi serokatiya Dominic Grieve, Dozgerê Giştî yê berê yê Engilîstan û Wales, peywirdar kir da ku pênaseyek "dijminatî an nefreta li dijî misilmanan" pêş bixe. Komê di Cotmeha heman salê de pêşniyara xwe pêşkêş kir. Şaisteh Gohar, endama vê komê û çalakvana mafên misilmanan, hişyarî da ku qebûlnekirina vê pênaseyê bi temamî dê peyamê bide misilmanan ku ew "ji hikûmetê re girîng nînin".
Berê di sala 2019-an de, Koma Meclîsê ya Brîtanî ya Misilman a Hemî Partî (APPG) Îslamofobî (Tirsa ji Îslamê)wekî rengek nijadperestiyê ku "îfadekirin an têgihîştina misilmanbûnê" dike hedef; Pênaseyek ku ji hêla Karker, Demokratên Lîberal û Partiya Neteweyî ya Skotlandê ve hatî pejirandin. Lê belê saziyên ramanê yên rastgir ev yek weke metirsiyeke li ser azadiya derbirînê nirxand û hikûmetên muhafezekar jî bi heman hincetê qebûl nekirin.
Li gorî pêşnûmeya nû, li şûna Îslamofobiyê gotina "dijminatiya li dijî Mislimanan" tê bikaranîn û ev diyarde tenê bi kiryarên weke tundî, wêrankirin, gefxwarin, destdirêjiya devkî û cudakariya li hemberî misilmanan an jî kesên ku "misilman tên dîtin" tê kirin. Rexnegir dibêjin ku ev pênase pîvazên pêkhatî, siyasî û medyayî yên cihêkariya li dijî misilmanan paşguh dike.
Pisporên wek “Salman El-Ezmî” mamostayê zanîngeha Liverpool Hope tekez dikin ku islamofobî di bingehê xwe de ne bi olê ve girêdayî ye, belkî bi kîn û nefreta kesên ku ji ber xuya û nasnameya xwe misilman têne hesibandin e. Li gorî wan, rakirina peyva îslamofobî celebek paşvekişîna siyasî ye ji bo têrkirina meylên rastgir ên ku bi salan e hewl didin vê têgehê bêrûmet bikin.
Bizavkarên Misilman hişyar dikin ku cîgirkirina "nefret an dijminatî" ji "îslamofobî"(Tirsa ji Îslamê) re cihêkariya sazûmanî, siyasetên cihêxwaz û hawîrdorek medyayî ya jehrîn li dijî misilmanan vedişêre. Her çend ev pênase ne qanûnî ye, lê parêzvanên wê bawer dikin ku naskirina ezmûna zindî ya Misilmanan dikare bibe gavek hindiktirîn ji bo berpirsiyar girtina saziyên hukûmetê û kêmkirina neheqiyên kronîk ên li dijî civata misilmanên Brîtanî.
