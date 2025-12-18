Drona Ababil keleha Hêzên Hewayî yên Îranê ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Balafira bêfirokevan a Ababil wek yek ji yekem sîstemên firokeyên bêfirokevan ên xwecihî yên Îranê, di warê istixbaratî, naskirin û heta berpirsê hêzên çekdar ên wî welatî de, xwedî cihekî girîng e. Drona ku di van dehsalên dawî de pêşketiye, û bi taybetî di celebê Ababile 3 de di celebên cûda de mezin bûye û di pêşniyarên cûda de hatî bikar anîn.
Sêwirana hêsan bi perspektîfa xebitandinê
Ababili 3 dronek nerm û sêwiranek aerodînamîkî ya hêsan e ku ji bo hêsankirin, hilanîn û îstîqrara bi lez tê pêşniyar kirin.
Taybetmendiyên rêwîtiyê û berdewamiya operasyonê
Drone bi motorsîkleta boriyê dikare di saetê de 150 heta 200 kîlometre bimeşe. Zêdeyî 200 kîlometran dimeşe û dikare 8 saetan rêwîtiya xwe dirêj bike. Taybetmendiyên weha Ababili 3 ji bo pêşniyarên çavdêriya sînor, naskirina qadê û berhevkirina îstîxbaratê kiriye amûrek bikêr.
Min karibû îstîxbaratê nas bikim û berhev bikim
Ababile 3 bi pergalên zikmakî yên elektrooptîk û sor ên ku xwedan şiyana girtina roj û şevê bi dest xistiye. Veguheztina hemwext a dane û wêneyan ji bo qereqola bejayî, drone rola platformek bibandor ISR (naskirin, şopandin û sîxurî) datîne û îhtîmala biryara bilez di asta fermandariyê de zêde dike.
Qabiliyeta sînorkirî lê bi armanc a dorpêçkirinê
Her çend erkê sereke yê Ababil
nasname be jî, di salên dawî de ji bo qabiliyeta xwe ya hilgirtina çekên sivik jî hatiye nasîn. Îhtîmala hilgirtina bombeyên rêberkirî yên sivik drone veguherandiye pergaleke êrîşa taktîkî ya pir rast.
Tevahiya nîqaşê
Droneya Ababil, bi taybetî Ababil 3, mînakek nêzîkatiya gav bi gav a Îranê ye ji bo pêşxistina teknolojiya dronan; Sîstemek ku her çend ji hêla teknolojîk ve ne wekî dronan dijwar be jî, dîsa jî ji ber karîgerî, lêçûna kêm û nermbûna xwe di avahiya parastin û ewlehiyê ya welêt de rolek girîng dilîze.
