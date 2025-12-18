Li Quneytira û Derayê rageşiya leşkerî ya Sihyonîstan

Li gorî rapora Ajansa Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Çavkaniyên xwecihî ji nûçegihanê me re ragihand ku ji Til Ehmer Xerbî ya li Quneytrayê, ku artêşa Sihyonîstan nêzîkî salekê ye wekî baregeha leşkerî bi kar tîne, bi guleyên doçkeyê Til Ehmer Şerqî hedef girt, hemwextî wê jî 3 top avêtin heman deverê.
Li gorî çavkaniyan berê jî 3 top li navbera gundên Seysûn û Cemle ya herêma Hawiza Yermûk a gundewarê rojavayê Derayê ketin, 2 top jî li deştên çandiniyê yên heman herêmê ketin. Li tu agahiyên der barê ziyanên mirovî yan jî madî de nehatin bidestxistin
