“Ji Îmraliyê heta Parlamentoyê; Vegera Ocalan bo Hêviyên Siyaseta Tirkiyê”

Li gorî nûçeyên Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beyt (s.x) - ABNA - Di nav hemû bûyerên cîhanê de, yek ji guhertinan ku heta radeyekê bêhayî maye, ew rewiştek e ku di sala borî de li Tirkiyê dest pê kiriye, bi mebesta bidawîkirina pirsa PKK’ê û gihîştina çareseriyeke aştiyane ji bo doza Kurd.
Vekirina Siyasî ya Nişkêve
Hewlên ji bo çareserkirina pirsa Kurd bi rêya siyasî berê jî hatine ceribandin, lê hemûyan têk çûne. Mîna dawî, rewişa çareseriyê bû ku di sala 2012’an de dest pê kir û di sala 2015’an de bi temamî têk çû. Di vê rewşê de, piştî danûstandinên di navbera berpirsên hikûmetê, bi taybetî îstîxbarata neteweyî ya Tirkiyê û nûnerên HDP’ê de, di 28’ê Sibata 2015’an de li Qesra Dolmabahçeyê belgeyeke hatibû xwendin. Lê Erdogan hebûna rewşeke wiha înkar kir û pêvajoya siyasî gihîşte astengiyekê.
Piştî wê, zext li ser siyasetmedar û çalakvanên Kurd zêde bû û hejmarek ji nûneran û kesayetên siyasî ketin zindanê. Ji sala 2016’an heta 2024’an, ev serdemeke dijwar bû ji bo çalakvanên Kurd li Tirkiyê.
Ew rewş heta 1’ê Cotmeha 2024’an berdewam kir; roja ku Devlet Bahçelî, rêberê MHP’ê û yek ji sembolên neteweperestiya Tirk, di merasîma vekirina xeleka nû ya Parlamentoya Tirkiyê de, bi nûnerên Kurd re dest çak û çox (silav û danûstandin) kir. Ev hewldan, li gorî helwestên berê yên Bahçelî yên ku xwesteka hilweşandina partiyên Kurdî dikir, ecêb mayî.
Lê xala werçerxana sereke, axaftina Bahçelî di 22’ê Cotmehê de bû; cihê ku wî xwest ku Ebdulllah Ocalan bê meclîsê, hilweşandina PKK’ê ragihîne û ji mafê xwe yê hêviya azadiyê sûd werbigire. Ew axaftin, wekî guhertineke bingehîn di gotûbêja siyasî ya Tirkiyê de tê hesibandin; guhertineke ku tenê ji aliyê kesekî wekî Bahçelî ve dikaribû bê kirin.
Erdogan jî piştgirî ji vê helwestê re nîşan da û li pey wê, zext li ser Ocalan kêm bûn. Pêwendî û hevdîtin zêde bûn û di encamê de, Ocalan di 27’ê Sibata 2025’an de daxwaza danîna çekan kir; hewldanek ku Tirkiyê ji her demî zêdetir nêzîkî dawiya şer kir.
Gava Pêkanî Ber bi Aştîyê
Di berdewamiya vê rewşê de, mirina ji nişka ve ya Sêrî Sûreya Onder, encamên berçav ên heyeta Kurdî bû sedema pêlekê ji xemgîniyê di nav atmosfera siyasî de. Bahçelî bi xwe di merasîma veşartina termê wî de şopand. Piştî demekê, di 12’ê Gulanê 2025’an de PKK bi awayekî fermî hilweşandina xwe ragihand.
Di 11’ê Tîrmeha 2025’an de jî merasîmeke sembolîk a şewitandina çekan bi amadebûna 30 endamên wê komê hate lidarxistin. Piştî wê, Komîsyonek Parlamentoyê ji bo sazkirina reformên qanûnî hate damezirandin, ku yekem civîna wê di 5’ê Tebaxê de hate sazkirin. Ev komîsyon heta destpêka Kanûnê bi nêzîkî 100 kes ji nûnerên civaka sivîl re gotûbêj kir.
Bahsa hevdîtina fermî ya komîsyonê bi Ocalan re li girtîgeha Îmraliyê, yek ji pirsgirêkên sembolîk ên vê rewşê bû. Di dawiyê de, bi piştgiriya eşkere ya Bahçelî û Erdogan, ev hevdîtin hate pejirandin her çend partiyên muxalîf, bi taybetî CHP (PYD/HDZ), nûnerên xwe neşandin nava wê heyetê.
Perspektîfa Pêşerojê
Guhertinên dawî nîşan didin ku Tirkiyê ketiye rêgeheke ku vegera wê dijwar e. Tevî vê yekê, pirsên bingehîn hêj li cihê xwe ne: Engeziya rastîn a Devlet Bahçelî di vê werçerxana dîrokî de çi ye? Kîjan têgehên mafî û qanûnî ji bo sabîtbûna aştîyê pêwîst in? Muxalîfên vê rewşê çi nêrînekê digirin? Û raya giştî ya Tirkiyê heta çi radeyê dê bi vê rêyê re heval be?
“Guhertina ji nişka ve ya gotûbêjên Enqerê li ser Ebdulllah Ocalan, rêberê girtî yê PKK’ê, bûye sedema guhertinên di hevkêşeyên siyasî yên Tirkiyê de û rêyeke nû ji bo bidawîkirina yek ji kevintirîn krîzên wî welatî vekiriye.”
