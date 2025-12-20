Eraqçî: Îranê tu carî danûstandinên li ser esasê rêzgirtina mafên rewa û berjewendiyên rewa yên netewe red nekir

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (S.X)- ABNA ـ, “Seyîd Abbas Eraqçî” wezîrê karên derve yê Komara Îslamî ya Îranê û Ayot Cooper wezîrê karên derve yê Îngilîsê, roja înê di têkiliyek telefonî de bi hev re axaftin.
Di vê têkiliya telefonî de li ser hin mijarên têkiliyên du-alî, di nav wan de mijarên konsolî, raman hatin guherandin û li ser pêdiviya berdewamkirina şûretan û rêzandinên li astên cuda ji bo xurtkirina têgihiştina hevdu û şopandina mijarên ku her du alî li wan eleqedar in, hate şert kirin.
Wezîrê karên derve yê Komara Îslamî ya Îranê, bi rexne li helwesta bê-berpirsiyar a sê welatên Ewropî di derbarê mijara nukleer a Îranê de, bal kişand ku Îran tu carî danûstandin û axaftinên ku li ser bingehê rêzê ji bo mafên qanûnî û berjewendiyên rewa yên gelê Îranê bin, red nekiriye; lê danûstandina ku wateya ferzkirina yek-alî hebe, qebûl nake.
Wezîrê karên derve yê Îngilîsê jî li ser helwesta vê welatê, ku pêdiviya bikaranîna dîplomasiyê di têkiliyê bi mijara nukleer a Îranê de tê şert kirin, îşaret kir.
................................
Dawiya peyamê /
Etîketên:
Seyîd Abbas Eraqçî
Wezîrê Karên Derve yê Îranê
Danûstandin
Your Comment