  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Eraqçî: Îranê tu carî danûstandinên li ser esasê rêzgirtina mafên rewa û berjewendiyên rewa yên netewe red nekir

20 December 2025 - 08:20
News ID: 1763697
Source: https://fa.abna24.com/news/
Eraqçî: Îranê tu carî danûstandinên li ser esasê rêzgirtina mafên rewa û berjewendiyên rewa yên netewe red nekir

Wezîrê karên derve yê Komara Îslamî ya Îranê di têkiliyek telefonî de bi hevtayê xwe yê Îngilîzî re bal kişand ku Îran tu carî danûstandinên ku li ser bingehê rêzê ji bo mafên qanûnî û berjewendiyên rewa yên gelê welatê be, red nekiriye.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (S.X)- ABNA ـ, “Seyîd Abbas Eraqçî” wezîrê karên derve yê Komara Îslamî ya Îranê û Ayot Cooper wezîrê karên derve yê Îngilîsê, roja înê di têkiliyek telefonî de bi hev re axaftin.

Di vê têkiliya telefonî de li ser hin mijarên têkiliyên du-alî, di nav wan de mijarên konsolî, raman hatin guherandin û li ser pêdiviya berdewamkirina şûretan û rêzandinên li astên cuda ji bo xurtkirina têgihiştina hevdu û şopandina mijarên ku her du alî li wan eleqedar in, hate şert kirin.

Wezîrê karên derve yê Komara Îslamî ya Îranê, bi rexne li helwesta bê-berpirsiyar a sê welatên Ewropî di derbarê mijara nukleer a Îranê de, bal kişand ku Îran tu carî danûstandin û axaftinên ku li ser bingehê rêzê ji bo mafên qanûnî û berjewendiyên rewa yên gelê Îranê bin, red nekiriye; lê danûstandina ku wateya ferzkirina yek-alî hebe, qebûl nake.

Wezîrê karên derve yê Îngilîsê jî li ser helwesta vê welatê, ku pêdiviya bikaranîna dîplomasiyê di têkiliyê bi mijara nukleer a Îranê de tê şert kirin, îşaret kir.

................................

Dawiya peyamê /

 Etîketên:
Seyîd Abbas Eraqçî
Wezîrê Karên Derve yê Îranê
Danûstandin

Your Comment

You are replying to: .
captcha