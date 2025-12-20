“Zewaceke Xwînî li Xezayê; 6 Şehîd û 5 Brîndar di Êrîşa Topxaneya Îsraîlê de.”

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ûl Beytê (s.x) -ABNA ـArtêşa rejîma Siyonîst şeva Înê bi topbarankirina navendek niştecîbûnê li rojhilatê bajarê Xezzeyê, ku mêvandariya merasîmeke zewacê dikir, 6 Filîstînî şehîd kirin û 5 kesên din jî birîndar kirin, ku rewşa hin ji wan wekî giran tê ragihandin.
Çavkaniyên bijîşkî ragihandin ku cenazeyên 6 şehîdan – di nav de jineke jî heye – û 5 birîndaran (3 kes di rewşa giran de û 2 kes bi birînên navîn) bo Nexweşxaneya El-Me’medanî li navenda Xezzeyê hatin veguhestin. Ev êrîşa bi topbarankirina dibistanek li taxa El-Tuffah li rojhilatê Xezzeyê kirîbû hedef, ku wekî navenda niştecîbûna koçberan dihate bikaranîn.
Şahidên bûyerê gotin ku tankeke Îsraîlî ketibû taxê û piştî nêzîkbûna ji dibistanê, gelek top ber bi navenda niştecîbûnê ve avêtin, ku bû sedema şehîdbûn û birîndarbûna hejmarek ji Filîstîniyan. Wan zêde kir ku hêzên Îsraîlî zêdetirî du saetan rê neda tîmên hawirdor û ambulans bigihîjin cihê bûyerê, û ev yek bû sedema derengketina veguhestina qurbaniyan.
Li gorî şahidan, ev êrîş hevdem bi lidarxistina merasîmeke zewacê li navenda niştecîbûnê qewimî û ev yek rêjeya qurbaniyan zêde kir. Her weha, herêma ku hatibû armanc kirin, yek ji wan herêman bû ku artêşa Îsraîlê berê li gorî peymana agirbestê ji wê paşve gavê bibû.
Divê bê gotin ku şerê wêranker ê Îsraîlê li dijî Xezzeyê ku ji 8’ê cotmeha 2023’an (16’ê Sermawezera 1402’an) dest pê kir û bi piştgiriya Waşîngtonê du sal berdewam kir, zêdetirî 70 hezar şehîd û 171 hezar birîndar hiştin, ku piraniya wan jin û zarok in. Ev şer herwisa hilweşandineke berfireh anî û Neteweyên Yekbûyî lêçûna ji nû ve avakirinê dora 70 milyar dolar texmîn kir.
