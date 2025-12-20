Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehlêbeyt (S.X)-ABNA
ـ Di demjimêrên destpêkê yên piştî bûyera tîrandaziyê li Zanîngeha Brown de, çalakvanên rastgirê exremî li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, di nav wan de Laura Loomer û hejmarek ji piştgirên ‘Tevgera MAGA-Trump’ê, bê rawestan sûcdarî li dijî Misilman û Filistîniyan kirin û bûyerê bi ‘tundûtûjîya çepgiriyan’ re girêdan. Ev hewlên afirandina atmosferê bêyî her cure belge û delîla piştrastkirî hatin kirin û berî ku nasnameya sûcdar were diyarkirin, bi rêya torên civakî bi berfirehî belav bûn.
Çend demjimêran paşê, polîs ragihand ku tîrandaz mêrêkî 48-salî bûye, xwendekarê berê yê Zanîngeha Brown û xelkê Portekîzî, ku bi xwe re mirinê wî tê guman kirin.”
“Di dosyeyê de tu nîşan û belgeyek ji bangên olî, motîvên siyasî an jî têkiliyê bi Filistîn re nayê dîtin. Tevî van rastiyan jî, hin kesayetên rastgirê exremî berdewam kirin ku teoriyên komployê belav bikin û heta nav û wêneyê xwendekarekî Filistînî yê bêguneh jî weşandin. Zanîngeha Brown ev tevger wek ‘îftirayek bi qesda xerab’ binav kir û ji bo parastina ewlehiyê ya kesê navborî, hemû agahiyên têkildar bi wî ji malpera xwe rakir.
Raporên medyayî nîşan didin ku kesên bi bandor wek Sean Maguire, Harmeet Dhillon, Anna Paulina Luna û Naomi Wolf di vê kampanyaya majî de rol lîstine û bi belavkirina agahiyên nerast, pêlêk ji îslamofobî û nebaweriya siyasî çêkirine.
Hin nûnerên Partiya Komarî jî bêyî her cure belge û delîl, bûyer bi tundûtûjîya aliyê dijber ve girêdan; ev di rewşekê de ku qurbanên bûyerê di nav wan de endamekî Komarî û xwendekarekî ji Ozbekistanê jî hebûne û lêkolîn hîn jî didome.
Li gorî encamên destpêkî yên lêkolînan, têkiliyek gengaz di navbera vê tîrandaziyê û kuştina mamosteyek li Zanîngeha MIT de tê nirxandin. Bi hemû van re, analîzkeran dibêjin tiştê ku di civaka Amerîkayê de bi hev re bi vê bûyerê re hat eşkere kirin, tenê tundûtûjîya fîzîkî nebû, lê her weha tundûtûjîya peyvan û pêşdaraziyên siyasî bû; kesayetên ku divê li benda rastiyê bimînin, lê berî wê bi darizandinê dest pê kirin.”
