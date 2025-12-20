Herêma Kurdistanê ji Amerîkayê çi cure sîstema parastinê dixwaze?

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehlêbeyt (S.X) ABNA ـGotar di kovara “Defense News” a Amerîkî de.
HELWESTA XULASAYÎ:
Trîfe Aziz, Nûnera Hikûmeta Herêma Kurdistanê li Amerîkayê, di bîraneyek ku li kovara Amerîkî ya “Defense News” de hatiye weşandin de, bang li lezînek bilez ji Washingtonê kir ku kapasîteya berevaniya Herêma Kurdistanê were xurtkirin ji bo rûbirûbûna êrîşên mîlîsiyan.
Wê destnîşan kir ku: “Emniyeta Herêmê ne tenê ji bo parastina xelkê Kurdistanê, lê ji bo cîbicîkirina dîtina Amerîkayê ya Rojhilata Navîn a bi îstiqrar, aştiyane û hevkarîya aborî, bingehîn e.”
PÊŞXISTINA ENERJÎ Û HAWKARÎYA ABORÎ:
Tireyfe Aziz behsa dewlemendiya Herêma Kurdistanê ya di warê enerjiyê de kir:
- Hilberîna rojane ya nêzî 450 hezar bermîl neftê.
- Çalakbûna zêdetirî 40 şîrketên navneteweyî, di nav wan de şîrketeyên Amerîkî, di projeyên enerjiyê de.
Wê diyar kir ku di rewşek ku Trump li ser xurtkirina ewlehiya enerjiyê li hundur û derveyî welat dixebite, Herêma Kurdistan destkeftiyek bêkêmasî ye ji bo berfirehkirina çalakiyên şîrketeyên enerjiyê yên Amerîkî.
HIŞYARÎ Û ÇARE:
Nûnera li Waşingtonê hişyarî da ku:
- Hewldana domdar a mîlîsayan li ser binesaziya enerjiyê, astengiyek mezin li pêş hemû van derfetên han e.
- Bêyî gavên hevbeş, ewlehîya sermayedarên Amerîkî û berjewendiyên hevbeş dikeve metirsiyê.
PÊŞNÎYARA BÊŞEWITANDIN:
Wê daxwaz kir ku sîstemên berevaniya asmanî û dijî-dronan, ku di Qanûna Budceya Berevaniya Amerîkayê ya sala 2024an de soz dabûn, bi awayekî bilez ji Herêma Kurdistanê re werin şandin.
Wê bal kişand ku bi bicihanîna vê sozê, bêyî ku hêza bejayî ya Amerîkî were bikaranîn, derfet ji bo parastina xelkê sivîl û personelên projeyên enerjiyê li hemberî êrîşên pêşerojê tê afirandin.
