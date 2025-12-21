Hêzên îstixbarata Lubnanê hê jî li Şêx Xeldûn Arîmat digerin

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlî Beytê (A.S) ya Navdewletî - Abna - Hêzên Îstixbarata Lubnanê hîna jî operasyona berfireh bo girtina Şêxaldûn Arîmet dişopînin; Rûyekî nas ku bi hefteyan hatiye veşartin.
Li gor zanyariyên destpêkê, Arîmat bi kesekî ji herêma Akkarê re ku bi derewîn îdiaya Mîrê Siûdî ye, ji kesayetiyên siyasî û aborî yên Lubnanê gelek pere distîne re têkilî daniye.
Çavkaniyên ewlehiyê ji rojnameya El-Exbar re ragihandin ku tîmên îstixbaratê heta niha li hemû cihên girêdayî Arimat geriyane û gotegotên der barê çûna wî ji Libnanê derewandin. Li gorî heman raporê, piştî eşkerebûna ziyanên berfireh ên kiryarên vê torê, dezgehên ewlehiyê yên Erebistana Siûdî jî tevlî pêvajoya lêkolîn û şopandina gumanbaran bûne.
Li gorî zanyariyên nû, piştî eşkerebûna destpêkê ya vê dosyayê, aliyên nû yên operasyonên sextekariya darayî û bandora siyasî ya girêdayî van her du kesan derketine holê.
Çend kesayetiyên navdar ji mezhebên Sunnî yên Lubnanê jî di nav qurbaniyan de hatine destnîşankirin, û texmînan diyar dikin ku pereyên wan ên xapandin ji çend milyon dolaran derbas bûye.
Rayedarên dadwerî û ewlekarî dibêjin, operasyona dozgeriyê hîn berfirehtir dibe û dosya ne tenê aliyên navxweyî ye, belku aliyên navçeyî jî bi beşdariya saziyên ewlehiyê yên Siûdiyê hene; Vê yekê ew kiriye yek ji dozên ewlehiyê yên herî tevlihev di van salên dawî de li Libnanê.
