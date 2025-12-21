Propagandaya nû ya Îsraîlê li ser bernameya mûşekî ya Îranê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Rapor behsa gaveke nû ya stratejîk dike ku tê de Îsraîl, bi rêya Netanyahû, dixwaze balê bikişîne ser bernameya moşekî ya Îranê wekî “tehdîdek nû” ya herî mezin a herêmê.
1. Xala Sereke: Pêşveçûna Bernameya Moşekî ya Îranê
- Nîgeraniya Îsraîlê: Berpirsên Îsraîlî bawer dikin ku piştî êrîşên wan ên berê, Îran ne tenê karîbûye binemala bergirîya moşekî xwe tamîr bike, lê bi lezek zêdetir ji berê jî xistiye nav pêşvebirina bernameya moşekî ya balîstîk ya xwe.
- Armanc: Ev pêşveçûn wekî gefek rasterast ji bo Îsraîlê û her wiha ji bo berjewendiyên Amerîkî yên li herêmê tê dîtin.
2. Plana Netanyahû ji bo Trump: Çareseriyên Leşkerî
- Têkiliya Stratejîk: Ev rapor nîşan dide ku hemahengîya stratejîk di navbera Waşington û Tel Evîvê de di mijara zextkirina li ser Tehranê de berdewam e.
- Vebijarkên Nû: Tê payîn ku Netanyahû di hevdîtina xwe de bi Trump re, çendîn vebijark pêşkêş bike ku Amerîka tê de were razîkirin ku:
- Beşdarî operasyonên leşkerî yên nû li dijî Îranê bibe.
- Piştgirîya leşkerî û siyasî ji bo operasyonên Îsraîlê bike.
3. Dem û Armanca Siyasî (Siyaseta Navxweyî)
- Dema Belavkirina Agahiyê: Belavkirina vê raporê di heman demê de ye ku Îsraîl li Xezze bi binpêkanînê re rû bi rû ye, agirbest lawaz e, û zextên navxweyî û navneteweyî li ser kabîneya Netanyahû zêde dibin.
- Bêdengkirina Qeyranê: Bi vî rengî, bal kişandina ser Îranê wekî yek ji amûrên sereke yên Netanyahû tê dîtin ji bo guhertina mijarê (deflection) û ji bersivdana têkçûnên di mijara Xezzeyê de dûrketin.
- Rola Amerîka: Raport diyar dike ku Amerîka ne tenê astengî li ser vê rêyê çênekiriye, lê bi piştgiriya tevahî ya siyasî, leşkerî û medyayî alîkariya vê stratejiyê kiriye.
Xulaseya Giştî: Rapora Mehr/NBC News destnîşan dike ku Îsraîl bi awayekî çalak dixwaze ajandeya xwe ya hişyariya moşekî bikar bîne da ku Amerîka, bi taybetî di bin serokatiya Trump de, bikeve nava berfirehkirina operasyonên dijî Îranê.
……………..
DawiyaPeyam/
Your Comment