Wezîrê Berevaniya Tirkiyê: Me Tehranê derbarê çalakiyên terorîstî de agahdar kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Yaşar Güler, Wezîrê Parastina Tirkiyeyê, di civînê salaneya xwe bi rojnamenivanên li Anqarayê de, ragihand ku Partiya Pêşiya Azadiya Kurdistanê (PJAK) di şerê 12 rojên navbera Îsraîl û Îranê de xwe amade kiribû ji bo “xurkirina pergalê ya hukumeta Îranê.”
Güler bawer kir:
“Şerê navbera Îsraîl û Îranê wê wisa neçû ku PJAK hêvî dikir. Îran bi operasyonên rast û sepan, qezencên girîng li ser vê komê dan.”
________________________________________
🔹 Li ser PJAK û şerê Îran– Îsraîl
Wezîr got ku li gorî agahiyên leşkerî,
PJAK hêvî kiribû ku di şerê 12 rojên şerê navbera Îsraêl û Îranê de rejîma Îranê bibore, lê şer “neçû wekî xwestina wan”.
Güler tevlî kir:
“Di nav şerê Îsraêl û Îranê de, pêşmergeyên PJAK di hundirê Îranê de bi hezaran axivîn kiribûn ku Îran dê bibore an pergalê wê dê rîz be, lê encam wekî wan hêvî dikin nebû. Piştî şerê jî Îran bi operasyonên sereke li ser PJAK, qezencên girîng zêde kir.”
________________________________________
PKK û Têkoşîna Leşkerî
Güler di beşekê din de got ku PKK hewl da ku endamên xwe û çarçoveya armayan ji Başûrê Iraqê ber bi Îranê bikin, lê Tirkiyê ev tevgerê rojaner bi Îran re parve kir:
“Di prosesê afarmeşiya PKKê de, gelek endamên partî hewl dan ku bi çek û amûra xwe ji Başûrê Iraqê ber bi Îranê biçin. Em her roj ev agahiyan bi Îran re parve kirin û wan jî di astên xwe de çalakiyên berwext kirin. Ev pêkhatinê sebeb bû ku Îran zêdetir nasnameya rast a PJAK fêm bike.”
________________________________________
Operasyonên Tirkiyeyê li Sûrîye
Güler jî bawerand ku Tirkiyê li Bakurê Sûrîyê di her dema xwestinê de dikare operasyonan bike, bê destûr ji yekî:
“Ji 2016’ê ve em operasyonên xwe li Sûrîyê xebitandin, di demekê de ku her du — Amerîka û Rûsya — li wir dijiyan. Em ne li destûra kesekê, karê xwe kirin û temam kir. Heta niha jî ger hewcedar be, em ê dubare bibin bêguman, bê ku ji kesek destûr bipirsin.”
________________________________________
Projeya firokeyên Eurofighter
Wezîr ragihand ku prozeya kirina firokeyên Eurofighter ji Brîtanyayê berdewam dike:
“Em ê 6 tûp tayyare di 2030’an de bistînin, 8 tîr di 2031’an û 6 tîr di 2032’an. Xwendina pilotan û karûbarên teknîkî dê di Qatar û Omanê de dest pê bike.”
Wê di hevexwendina “çêkirina misilên nû” jî axivî û got:
“Em ê misilêk çêtir ji Meteor çêkin û hewcedariya me bi software û amûra neteweyî bidomîne.”
________________________________________
🔹 Li ser Droneya Nenas a 15’ê Kanûna
Güler di bersiva pirsê din de got ku dronêk nenas ku li ser asmanê bakurê Tirkiyê di 15’ê Kanûna 2025’an de hate dîtin, ji hêla F 16an ve hatiye destnîşan kirin û derxistin:
“Wî dixeribû ku ev drone ji kontrole derketiye û pir têr xuyakirine. Xwedîyên me di navberê de ew nas kirin û di qada ewle de bi misilên hûr bi hûr hate teqandin.”
……………….
Dawiya peyam/
