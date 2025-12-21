Serdar Wehîdî: Gefên Îsraîlê nîşana tevliheviyê ne.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Di vê daxuyanîya Sardar Mehmûd Wehîdî, Cîgirê Serokê Erkanê Giştî yê Hêzên Çekdar ên Îranê, de, bersivkirineke rasterast li hemberî hewldanên Netanyahû heye ku mijara bernameya moşekî wekî “tehdîdek nû” bi kar bîne.
1. Tehdîda Rastîn: Zehfiya Îsraîlê ye
- Rexneya Serpêhatî: Wehîdî destnîşan dike ku Îsraîl bi krizên mezin re rû bi rû ye û ev ji bo her kesî zelal e.
- Şikestina Armancan: Ew diyar dike ku Îsraîl nekarî bigihîje yek ji armancên xwe di şerê li dijî Îranê de (an jî şerê bi awayê ku ew dixwazin).
2. Şerê Medyayî û Psîkolojîk
- Dîtina Rêketinê: Wehîdî dibêje ku Îsraîl hewl dide wêneyekî cuda yê rastiyê nîşan bide û qelsiya xwe veşêre.
- Amûr: Ev hewldan bi rêya şerê medyayî û şerê derûnî (psîkolojîk) li dijî Îranê tê kirin.
3. Veşartina Şikestanên Leşkerî
- Referansa Şerê 12-Rojî: Bi awayekî taybet, Wehîdî behsa “şikestên giran” dike ku Îsraîl di dema “şerê 12 rojî” de (bi îhtimaleke mezin behsa êrîşên dawî yên li ser hev dike) jiyaye.
- Armanca Netanyahû: Ev hewldanên Netanyahû yên bo mijarê veguheztinê, bi armanca veşartina van şikestanên dijwar in.
4. Tevgera Îranê: Çavdêrî û Vekişîn
- Çavdêriya Berfireh: Îran diyar dike ku hemû guhertinên herêmî di bin çavdêriya wan de ne û ew her mijarê bi hûrgulî dişopînin.
- Encam: Konklûzyona Wehîdî ev e ku Îsraîl tenê û girtî ye (izole), û hewldanên wê yên niha wekî “pêlepelek bêwate” ne ji bo xilasbûna xwe ne.
