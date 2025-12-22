Serokê Partiya Saadetê ya Tirkiyê ji bo MEHR:Biratî li Tirkiyê tenê bi danîna çekan nayê bidestxistin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Mehmûd Arikan, serokê Partiya Bextewariya(Seadet) Îslamî ya Tirkiyeyê, ji Ajansa Nûçeyan a Mehr re got ku helwesta partiya wî li ser Filistînê û plana Donald Trump a ji bo Xezzeyê ne planeke aştiyê ye. Trump hewl dide ku tiştên ku li qada şer bi piştgiriya Amerîkayê li ser maseya danûstandinan winda kiriye telafî bike.
Wî got, "Ev plan qonaxek nû ye di projeya Rojhilata Navîn a Mezin de û gavek nû ye ber bi xurtkirina Îsraîla Mezin ve." Trump û hevalbendên wî yên siyonîst demek dirêj e bi eşkere hewl didin ku Xezzeyê veguherînin Las Vegasê herêmê û gelê wê ji welatê wan derxînin.
Wî got, "Xezzeyê ne tenê perçeya axê ye ku dikare bi peymanekê were hilweşandin an jî were xwedîkirin." "Xezzeyê ji destpêkê heta dawiyê welatê gelê Filistînê ye.
"Em pêşketinên li Sûriyeyê ji perspektîfek piralî û rastîn dinirxînin û em armancên stratejîk ên Îsraîlê li herêmê û polîtîkayên wê yên ewlehî û dagirkeriyê ji nêz ve dişopînin. Wî got, "Em dizanin ku DYA li gorî şîroveya xwe ya stratejîk tevdigere."
"Aştî li Sûriye û herêmê tenê bi hevdemî, diyalog û hêsankariya hevbeş di navbera hemû welatên herêmê de mimkun e. Destwerdana hêzên biyanî tenê dê bêîstîqrariyê belav bike," wî got, "Di têkiliyên herêmê de rola avaker bilîze; Ne ji bo pêşxistina kûrbûna nakokî û şeran."
"Têkiliyên Tirkiye-Îranê ji hêla îstîqrar û aştiya dîrokî, çandî, erdnîgarî û herêmî ve pir girîng in." Îran ne tenê cîranê me ye li herêmeke erdnîgarî, lê di heman demê de ji ber têkiliyên me yên şaristanî yên bi hezaran salan, welatekî pir girîng e ji bo Tirkiyeyê," wî got. Ji ber vê yekê, em bawer dikin ku ev têkilî divê li ser bingeha rêzgirtina dualî û prensîba serketina dualî be. Ji ber ku ev têkilî ne tenê mijarek rojevê ye; Berevajî vê, ew têkiliyek stratejîk e ku divê bi rêya baweriya dualî û hevkariyê were xurt kirin da ku aştî û edalet li herêmê were misoger kirin.
Der barê bûyerên dawî yên li Tirkiyeyê de wekî dûrxistina şaredarên hilbijartî û tayînkirina çavdêran li şûna wan, nemaze li deverên Kurdî, serokê Partiya Saadetê ya Tirkiyeyê got: Divê îradeya gel wekî prensîba sereke ya desthilatdariyê were hesibandin dema ku ew li sindoqên dengdanê tê îfade kirin. Em tayînkirina parêzvanan li şûna rayedarên hilbijartî yên gel, hem li asta herêmî û hem jî li asta bilindtir, nabînin.
"Bê guman, li welatekî ku hiqûq heye, tu kes an saziyek li jor hiqûqê nîne û heke binpêkirinek hebe, rêyek zelal heye," wî got. Lêbelê, pirsgirêk ev e ku divê em nehêlin ku pirsgirêkên awarte, di nav de tayînkirina parêzvanan, bibin pêvajoyek normal, ku hem prensîbên demokrasiyê qels dike û hem jî baweriya gel bi saziyên hilbijartinê têk dibe. Hingê divê pirsgirêkên îdarî û yasayî yên li her yek ji bajarên me, tevî bajarên Kurdan, di çarçoveya yasayê û prensîbên demokratîk de werin çareser kirin û qebûl bikin ku îrade ya gel e û divê ew îrade tenê bi edalet û yasayê were parastin.
"Em ji nêz ve hevdîtinên Îmraliyê dişopînin û em ê bi helwestek aqilmend û bingehîn li wan binêrin," wî got. Xwesteka me ya hevpar û ya tevahiya gelê Tirkiyeyê ew e ku ji siya terorê birevin û atmosferek aştî û ewlehiya mayînde bi dest bixin. Ji ber vê yekê, em gavek pêşwazî dikin ku ji bo aştiya civakî, serweriya yasayê û pîvanên demokratîk e.
"Me di hevdîtinên Îmraliyê de şefafî û yasayîtiyê parêzvanî kiriye û me tekez kiriye ku divê parlementoya Tirkiyeyê rolek bi bandortir û biryardartir di biryardanê de bilîze," wî got. Ji ber ku tevgerek ku tenê li pişt deriyên girtî tê pêkanîn nikare îradeya tevahiya gelê me nîşan bide. Ji ber vê yekê, em hewce dibînin ku parlamenteran agahdar bikin û wan di vê pêvajoyê de beşdar bikin. Me di civîna şandeya danûstandinên Îmraliyê de bi eşkereyî ji wan re got û got ku divê ev mijar di komîteyên taybet de bi berfirehî were nîqaş kirin.
"Tirkiyeya bê teror ji mijara partiyek taybet girîngtir e û ji bo aştiya civakî, biratî û baweriyê li Tirkiyeyê mijarek girîng e. Bi tenê bi bêçekbûnê gihîştina vê armancê nayê bidestxistin."
…………
Dawiya Peyam/
Your Comment