Wezîrê Derve yê Berê yê Amerîkayê:“Em nizanin êrîşeke li ser Îranê serkeftî bûye yan na.”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Antony Blinken, Wezîrê Derve yê berê yê Amerîkayê, di hevpeyvînekê de ligel kanala televîzyonê ya CNN, şîroveya xwe ya berê ya li ser xeletiya êrîşa Amerîkayê li ser damezrandinên atomî yên Îranê dubare kir.
Wî derbarê serkeftina êrîşa Amerîkayê li ser damezrandinên atomî yên Îranê de guman kir û got: “Her çiqas ez hêvîdar im ku êrîş serkeftî bûbe jî, lê ez difikirim ku hêj zû ye ku li ser vê mijarê were darazandin.”
Ew berpirsê berê yê Amerîkayê, bi îşaretkirina îmzekirina peymana atomî di serdema Obama de, got: “Ew peyman, bernameya atomî ya Îranê sînordar kir û garantî kir ku Îran ji bo demek dirêj, qabîliyeta hilberandina madeyên ji bo çêkirina çekên atomî nabe.”
Blinken hilbijartina di navbera peymanek bi Îranê re an êrîşek li ser damezrandinên atomî wekî hilbijartina “di navbera xirab û xirabtir” pênase kir û got: “Pirsîna sereke ew bû ku çareseriya herî baş çi ye? Kêşeyek ku me bi (rêveberiya) Burm (an jî rêberiya berê) re hebû ew bû ku her çendî ew hewldan dikarîbû yek an du sal paşve bixe, lê ger Îran biryar bida ku bernameya xwe li kûrahiya erdê û li cîhekî ku nikaribin dest bigihîjin, vejînîne, wê demê piştî çend salan me dê bi kêşeyek hîn xirabtir re rûbirû bibûna.”
Wî dîplomatê Amerîkî got: “Ez hêvîdar im ku Îranî bigihîjin wê encamê ku divê bernameya atomî bişopînin (bidomînin), lê ez xemgîn im ku di rastiyê de weha nekin û di dawiyê de bernameyê bi awayekî metirsîdartir vejînînin.”
Xulase û Pêwendiya Siyasî
Ev danûstandin tevahî nêrîna rêveberiya heyî (di dema axaftinê de) ya li ser pirsa Îranê ya atomî eşkere dike:
1. Şik li Ser Êrîşên Sîber/Leşkerî: Blinken diparêze ku êrîşên leşkerî (bûmbebaran an êrîşên din ên berbiçav) ne çareseriyek dirust in. Ew dibîne ku êrîşên bi vî rengî tenê dikarin bernameyê paşbixin (belkî 1-2 sal), lê ew Îranê nasekine ku li deverên veşartî yên dijwar bernameya xwe bi teknolojiya nûjen baştir bike.
2. Piştgiriya ji bo JCPOA (Peymana Atomî): Gotina wî ya ku peymana Obama bernameyê “sînordar kir” nîşan dide ku ew bawer dike ku rêbazên dîplomatîk (şert û mercên dijwar ên peymanê) ji rêbazên leşkerî bêtir bandorker in ji bo rawestandina rêgirtina Îranê ji bo çêkirina çekekî atomî.
3. Rûbirûbûna Xirab û Xirabtir: Ew peywirê wekî hilbijartina di navbera sînordarkirina wan bi rêya peymanekê (xirab) an jî rûbirûbûna Îranekê ku çekên atomî di bin erdê de bi lez pêş dixe (xirabtir) dibîne.
Bi kurtasî: Ev daxuyanî helwesteke dîplomatîk e ku bi awayekî zelal berpirsiyariya xwe ji bo piştgiriya danûstandinan (li hemberî operasyonên leşkerî yên bê kontrol) destnîşan dike.
Wezîrê Derve yê Berê yê Amerîkayê, nirxandina serkeftina êrîşek li ser damezrandinên (tesîsên) atomî yên Îranê zû bihesiband û got: “Mûmkin e Tehran ew sazgeh ji berê baştir vejînîne (nû bike).”
