Nazim Debağ: Têkiliya Îranê bi Kurdên Iraqê re girîng û bihêz e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Piştî ku di hin medyayên Îranê de mijarek li ser hevjîna Qubad Talebanî, cîgirê serokê hukûmeta Herêma Kurdistanê, hat belavkirin, nûnerê hukûmeta Herêmê û nûnerê Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê li Tahranê wan nûçeyan bi nerast û bêbingeh zanîn.
Nazim Debağ di gotûbêjeka rojnamevanî de got: têkiliya Komara Îslamî ya Îranê bi Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê û bi giştî bi Kurdan re, têkiliyekî kevn, girîng û bihêz e, û gotin û li medyayê bi vî rengî nikarin wan têkiliyan têk bibin.
Wî her weha teqez kir ku têkiliya navbera Îranê û Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê û hezkirina wan ya bo merhûm Mam Celal, li aliyê Îraniyan ve ewqas bihêz e ku ev mijarên ku di rojên borî de di hin medyayên Îranê de hatin belavkirin, tu bandorekî li ser wan nake. Her weha diyar bû ku berpirsên Komara Îslamî di rojên dawî de di medyaya Îranî de hatine weşandin dê bandorê li wî nekin.
