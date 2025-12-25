Agahiyên nû derbarê ketina Îranê bo navenda Îsraîlê

Li gor rapora Ajansa Nûçeyê ya Navneteweyî ya Ehl-ê Beyt (s.x)-ABNA-
ـ -Torê “Kan” ya Îsraîlê ragihand ku kesê ku bi casûsî ji bo Îranê tê tawanbar kirin—ku berê ji mala Naftalî Bennett, serokwezîrê berê yê vê rejîmê, wêne girtibû—gelek caran bi “Eyal Zamir”, serokê stafa giştî ya artêşa rejîma Îsraîlê, hevdîtin kiribû û di ofîsa wî de karên tamîr û nûvekirinê pêk anîbû.
Li gor vê raporê, ev kes heta ketina odeya fermandariyê ya parastî li merkezê Kiryayê jî gihîştiye û li wir jî çalakî kiribû.
Medya Siyonîst berê ragihandibûn ku xizmetên ewlehiyê yên Îsraîlê kesek bi navê “Vadim Kubiyanov” bi tawanê hevkarî bi destgeha îstîxbaratî ya Îranê û wênegirtina derdora cihê niştecîhê Naftalî Bennett hatibû girtin. Li gor îdîanameyê, wî bi motîvasyona darayî gelek mîsyon pêk anîye؛ ji wan re belgekirina navendên firotanê, tomarkirina bihayên malan, kirîna SIM-kart ji bo gerokên jî tê. Yek ji hestîtarîn çalakiyên wî jî sazkirina kameraya otomobîlê û şandina wêneyên zindî ji cihê niştecîhê Bennett bûye. Dosyeya vê tawanbarê niha li Dadgeha Navendî ya Lodd tê lêkolîn.
Di salên dawî de, dosyeyên têkildar bi نفوذ û casûsî li dijî berpirsên bilind ên rejîma Îsraîlê gelek caran bûne nûçeyê. Ev dosyeya nû jî tirsên derbarê ewlehiyê ya hundirîn û derveyî ya Îsraîlê zêde kiriye û nîşan dide ku xeter ji rêyên ne-hevî dikarin bigihîjin navendên hestî yên vê rejîmê.
Îran di salên borî de gelek caran karîye bi rêyên cuda bigihîje agahiyên leşkerî û ewlehiyê yên Îsraîlê؛ ji berhevkirina agahiyên veşartî derbarê amûr û kargehên leşkerî bigire heta têketina ofîsên berpirsên bilind û navendên fermandariyê.
Analîstên ewlehiyê bawer dikin ku ev destkeftin rolek girîng di bi hêzkirina kapasîteya îstîxbaratî û plankirina stratejîk ya Îranê li herêmê de lîstine.
