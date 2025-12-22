“Mersewîya cenazeyê Şehîdê Berxwedanê, Ihsan Faris Zeyinedîne, li başûrê Lubnanê + Rapora Wêne”……………..

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-- Gel û piştgirên berxwedanê li Lubnanê, bi lidarxistina merasîmeke biheybet li gundê Safad Al-Batikh (Safad al-Batikh, ku li başûrê Lubnanê ye, li ser navçeya Nabatî ye), bi cenazeyê Şehîd Ihsan Faris Zeineddine, ji mucahidên Hizbullahê, ku bi nasnavê ‘Ehmed’ dihat nasîn, xatir xwestin.
Di vê merasîmê de, beşdarvan bi dirûşme dan li dijî Amerîka û rejîma Siyonîst, pabendbûna xwe bi rêya berxwedanê wekî garantorê parastina serxwebûn û ewlehiya Lubnanê tekez kirin.
Şehîd Ehsan Faris Zeineddine ji şervanên Hizbullahê yên Lubnanê bû ku hefteya borî li cihê jidayîkbûna xwe Safad Al-Batikh, di encama êrîşên hewayî yên Siyonîstan li dijî başûrê Lubnanê, gihişt bextewariya şehadetê. Sêwiran (teşyî’) cenazeyê wî bûye qada nûkirina sozên gel bi armancên berxwedanê."
