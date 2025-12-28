Li dewerên kurdnişîn ên Tirkiyê, Rêyên bi sedan gundan hatin girtin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Li parêzgehên Wan, Colemêrg, Bedlîs, Mûş, Sêrt, Xarpêt û Şirnex û Meletiyê rêyê 497 gund û mezrayan ji ber berfê girtî ye.
Li Colemêrgê rêyên 2 gund û 10 mezrayan girtî ne û li navenda bajêr jî berf berdewam dibare.
Li Bedlîsê rêyên 180 gund û mezrayan ji ber berfê girtî ne.
Li navçeya Gimgimê ya Mûşê jî rêyên 25 gundan girtî ne.
Li Sêrtê rêyêm 45 gundan, li Xarpêtê ya 23 gundan û li Şirnexê jî rêyên 6 gundan hatiye girtin.
