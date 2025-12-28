Iraq: Em ê di navbera Îran û Amerîkayê de navbeynkariyê bikin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Serokwezîr Mihemed Şîa Sûdanî got ku Iraq hewl dide ku civînek dualî di navbera Îran û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de li Bexdayê li dar bixe da ku danûstandinan ji nû ve dest pê bikin.
Wî tekez kir ku Bexdayê di kêmkirina rageşiyê de li ser çend xalan rolek lîstiye û tevî berçavgirtinên taybetî yên her aliyekî, ti alî li dijî ji nû ve destpêkirina danûstandinan nîne. Wî got, "Têkiliyên bi Îranê re di asta fermî, siyasî û giştî de di rêyeke erênî de ne û em hewl didin ku ji vê têkiliyê sûd werbigirin da ku danûstandinên di navbera Îran û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de ji nû ve dest pê bikin."
Wî got, "Rawestandina Îranê li kêleka Iraqê di şerê li dijî terorîzmê û piştgiriya pêvajoya siyasî de destwerdana di karûbarên navxweyî yên wê de nîne." El-Sûdanî tekez kir ku Iraq bi Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re peymanek stratejîk heye ku warên berfireh ên hevkariyê ji bilî mijarên ewlehî û leşkerî peyda dike, di heman demê de hewldanên ji bo organîzekirina civînek dualî di navbera Waşington û Tehranê de li Bexdayê ragihand.
