"Heybet el-Helbûsî" bû serokê nû yê parlementoya Iraqê / Gava din: Şîe serokwezîr hildibijêrin

ـ Meclîsa Nûneran a Iraqê ya şeşemîn, di gava xwe ya yekem de bi derbasbûna li ser nakokiyên siyasî, Heybet el-Helbûsî bi piraniya dengên wekî serokê nû yê Meclîsê hate hilbijartin.
Di civîna vekirina xula şeşemîn de, "Heybet El-Helbûsî" bi 208 dengan û piraniya dengan wekî Serokê nû yê Meclîsa Nûneran hate hilbijartin da ku di yek ji serdemên siyasî yên herî hesas ên welêt de serokatiya vê saziya qanûndanînê bigire ser xwe.
Piştî dengdana nepenî ya ku piştî merasîma sondxwarina nûneran hat lidarxistin, Heybet el-Helbûsî — namzedê ku ji aliyê “Encûmena Siyasî ya Neteweyî ya Ehli Sûnetê” ve hate piştgirîkirin — di pêşbaziya bi namzedên din re, di nav wan de Salim el-Eysawî û Amir Abdulcabbar, serkeftina bi piraniya dengên ji bo ku li ser kursiya serokatiyê binîşe bi dest xist.
Di vê dengdanê de ji nav 309 nûnerên ku beşdar bûn, Heybet el-Halbûsî 208 deng, Salim el-Eysawî 66 deng û Amir Abdulcabbar 9 deng bistandin. Hejmara dengên betal jî 26 hate ragihandin.
Li gorî raporên çavkaniyên Iraqî, serkeftina wî — ku endamê bilind yê Partiya “Taqaddum” e — wateya domandina bandora herêma siyasî ya Mihemed el-Halbûsî di struktura hêzê de ye û nîşan dide ku piraniya blokên mezin ên parlamanê li ser derbasbûna binçandina hilbijartina serokatiyê di heman civîna yekem de li hev hatine.
Bi destpêka fermî ya civîna yekem a dema şeşemîn a Parlamana Iraqê, pêşbaziya navbera herêmên siyasî ji bo hilbijartina serokê nû yê Meclîsê gihîşt qonaxeke biryarî, û fraksiyonan navên sê namzedên dawî ji bo vê postê ragihandin.
Civîna vekirina parlamanê ya îro jî bi qeraxeke nûçebûyî re hat şopandin; bi vî awayî ku “Musennâ el-Samerayî”, serokê Hevbendiya Azm, bi derengiyeke girîng ket salona giştî û merasîma sondxwarinê bi awayek cuda û tenê pêk anî.
El-Samerayî piştî sondxwarina xwe, bi ragihandina vekişîna fermî ya xwe ji namzedîya serokatiya Meclîsa Nûneran, rê li pêşbaziya namzedên din vekir.
Ev gavê neçaverê, ku tê gotin bi armanca yekgirtina helwestên herêmên siyasî yên Sûnî hat girtin, balansê hêzê di nav Meclîsê de bi qezenca namzedê Partiya Taqaddum, yanî el-Halbûsî, guherand.
Radestkirina îmzeyan a fraksiyona piraniya Parlamana Iraqê ji el-Helbûsî re
Piştî ku Heybet el-Helbûsî wekî serokê Parlamana Iraqê hate hilbijartin, Abas el-Amirî, sekreterê giştî yê Çarçoveya Hevkordinasyona hêzên siyasî yên Şîa yên Iraqê, îro Duşem pêşniyar û îmzeyên fraksiyona piraniyê radestî serokê nû yê parlamanê kir.
Li gorî rapora Al-Furat News, ev gavê gavêke fermî ye ji bo temamkirina prosedûrên yasayî ji bo damezrandina hikûmeta nû ya Iraqê.
Şîeyên Iraqê, wekî fraksiyona piraniya Parlamana vê welatê, dê serokwezîrê nû yê Iraqê hilbijêrin.
