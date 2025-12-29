Ebû Ubeyde: Tûfana El-Aqsayê vicdana cîhanê hişyar kir / Em ê çekan neyêxin erdê؛ divê Îsraîl bê çekdarîkirin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-bêytê(s.x)-ABNA ـ “Ebû Ubeyde”، berdevkê nû yê Tabûrên Qessamê، şaxa leşkerî ya Tevgera Berxwedana Îslamî (Hamas)، di axaftina xwe ya dirêj a îro şevê de, bi tenê ne ku şehîdbûna çend fermandarên mezin ên vê hereketê ragihand، lê her weha li operasyona “Tûfana el-Aqsayê” ya roja heftemîn a Cotmehê îşaret kir û wê wekî “teqînek bi hêz li dijî zulm، zordarî û ablukeyê” binav kir.
Wî di berdewamiyê de zêde kir: “Ev tufan, pirsgirêka Filestînê carekî din vegerand nav navenda baldarîya cîhanê û vicdanên azad li hemû cîhanê hişyar kir.”
Ev berdevkê nû yê Qesamê di derbarê agirbestê û rawestandina şer û pevçûnan li Navçeya Xezzeyê de got: “Agirbest û dawîhatina rijandina xwînê li Xezzeyê, berhema berxwedana gelê me û rawestî û sebrê şervanên berxwedanê bû.”
Wî di berdewamiyê de bi îşareta li dema piştî agirbestê, bi şertî vî awayî bi awayek bi hêz teqez kir:
“Her çend hemû êrîş û binpêkirinên dubare yên ku ji demê rawestandina şer ve qewimîne û her çend hemû xetên sor ên ku dijmin ji wan derbas bûye, lê berxwedan li ser peymanên xwe rawestiya û bi berpirsiyariya temam û bi li ber çavan girtina berjewendiyên gelê me hereket kiriye.”
Ebû Ubeyde got: “Em daxwaza xel‘a çekan a ‘Îsraîlê’ dikin û bi awayek eşkere teqez dikin ku gelê Filestînê tu carî çekên xwe li erdê nayêxin û divê pêvajoya mijûlkirina li ser çekên Filestîniyan were dawîkirin.”
Berdevkê Tabûrên Qessamê hişyarî da û got:
“Em teqez dikin ku mafê me yê bersivdayîna li ser sûcên dagirkerê, mafek xwezayî û bi temamî garantîkirî ye. Em ji hemû aliyên têkildar dixwazin ku rejîma Siyonîstî bi rê ve bînin û wî neçar bikin ku li peymanên ku hatine kirin pêgirê bibe.”
