“Şandina ۴۰۰ tonî ya alîkariyên mirovî yên Ozbekistanê gihîşt Belxê”

29 December 2025 - 23:42
“Ofîsa Walîyê Talîban li Belxê ragihand ku barkêk alîkariyên mirovî ya ۴۰۰ tonî ji Ozbekistanê, ku tê de madeyên xwarinê, derman û amûrên pîşesazî yên tenduristiyê hene, ketî parêzgeha Belxê ya Afxanistanê.”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (s.x)- ABNA- li gorî gotina Ofîsa Walîyê Talîban li parêzgeha Belxê, ev barkê alîkariyên mirovî yên ۴۰۰ tonî îro (Duşem, ۸ Dî) bi ۲۰ erebeyên barkêşî ketî bajaroka bazirganî ya Heyratonê ya parêzgeha Belxê.

Li gorî vê ragihandinê, alîkariyên ku ji aliyê Ozbekistanê ve hatine şandin tê de madeyên xwarinê, derman û amûrên dermankirinê hene û bi armanca piştgirîkirina gelê Afxanistanê di şert û mercên dijwar ên mirovî de hatine şandin.

Ev bark ji aliyê Ismetullah Eyrgashov, nûnerê taybet ê Ozbekistanê di karên Afganistanê de, ji bo rêxistinên Talîbanê hat teslimkirin.

Ozbekistan di salên dawî de, piştî zêdebûna krîza mirovî li Afxanistanê, gelek caran barkên alîkariyên mirovî şandine vê welatê û li ser domandina hevkariyên mirovî bi Afganistanê xwe dispêre.

Afxanistan
Belx
Ozbekistan
