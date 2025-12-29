“Şandina ۴۰۰ tonî ya alîkariyên mirovî yên Ozbekistanê gihîşt Belxê”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (s.x)- ABNA- li gorî gotina Ofîsa Walîyê Talîban li parêzgeha Belxê, ev barkê alîkariyên mirovî yên ۴۰۰ tonî îro (Duşem, ۸ Dî) bi ۲۰ erebeyên barkêşî ketî bajaroka bazirganî ya Heyratonê ya parêzgeha Belxê.
Li gorî vê ragihandinê, alîkariyên ku ji aliyê Ozbekistanê ve hatine şandin tê de madeyên xwarinê, derman û amûrên dermankirinê hene û bi armanca piştgirîkirina gelê Afxanistanê di şert û mercên dijwar ên mirovî de hatine şandin.
Ev bark ji aliyê Ismetullah Eyrgashov, nûnerê taybet ê Ozbekistanê di karên Afganistanê de, ji bo rêxistinên Talîbanê hat teslimkirin.
Ozbekistan di salên dawî de, piştî zêdebûna krîza mirovî li Afxanistanê, gelek caran barkên alîkariyên mirovî şandine vê welatê û li ser domandina hevkariyên mirovî bi Afganistanê xwe dispêre.
Afxanistan
Belx
Ozbekistan
