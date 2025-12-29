“Nimêj û rojî di rêwîtîyên pêvajoyî de; wêneyên ku divê hûn bizanin!”

Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl—ul-Beyt (s.x) – ABNA -
Meselên nimêj û rojî bo kesên gelek rêwîtîyên pêvajoyî (kesîr-ul-sefar):
- Mêjûyê kesîr-es-sefar:
Tenê rêwîtîyê gelek caran xwebedeng mes’eleya şer‘î nayê hesabkirin. Lê kesek ku rêwîtî, kar an pêşgiriya karê wî ye û niyeta wê bi armanca domdarî ye, heke rêwîtî wekî pêdivîya karê wî hesab bibe (wek hefteyekê ji bo karê xwe li rêwîtî be), nimêjên wî di rêwîtîyên karî de tevahî tê xwendin û roje wî rast e. Heke li welatê xwe an li cihên din bi niyet an bê niyet 10 roj bimîne, di rêwîtîya yekem a piştî ev dehrojî de namazê wî qasir e. Li peymana feyqehan, kesek ku karê wî gelek rêwîtî ye, kesek e ku esasa karê wî li ser rêwîtî ye.
- Rêwîtîya 3-4 meh di navbera welat û cihê karê de:
Heke hefteyekê sibehê di karê xwe de be û roja çarşemê vegere, ew rêwîtîya kethîr-es-safar ya karî hesab dike; namaz tevahî û roje rast e.
- Vegera bo welatê sereke her 10 roj:
Heke kesek li bo karê xwe di cihê din de rahiştibe û her 10 roj ji bo welatê sereke vegere, namaz di rêwîtîya vegerê de tevahî tê xwendin û roje wî rast e.
- Rêwîtîya wek hefteyekê bo welatê sereke:
Heke dûrî di navbera cihê kar û welatê sereke kêmtir ji mesafe ya şer‘î be, namaz tevahî tê xwendin. Heke dûrî ji mesafe ya şer‘î zêde be, û heke rêwîtî wekî pêdivîya karê wî hesab bibe, namaz di rêwîtîya karî de tevahî tê xwendin; lê di rêwîtîya nekarî de namaz qasir e. Heke di cihê ku bimîne 10 roj bimîne, di rêwîtîya yekem a piştî dehrojî de namaz qasir tê xwendin, rêwîtîya duyem tevahî tê xwendin.
- Mesafe ya şer‘î:
Li gorî fermanê Serokê Mezin, mesafe ya şer‘î 41 km tê hesibandin. Heke bêhîsabeveya xwe vegerî hêsanî tê xistin û mesafe ji 20.5 km kêm bû, namazên qasir ku xwendibûyî divê bi namazê tevahî li demê xwe qedexe û di demê derveyî de qaza bikî. Mesafe ya şer‘î ji navbera dawiya bajarê destpêk û destpêka bajarê armanc tê hesabkirin. Heke bêyî şik û piştrastî ya şer‘î (bi du kesên adil) têne rastkirin ku mesafe kêmî 8 farsax e, nimêj
- qasir tê xwendin; neger ev piştrastî tune be, namaz tevahî tê xwendin.
