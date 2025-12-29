“Her cure hewldan ji bo parçekirina Filistînê bi temamî tê redkirin”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (ABNA), tevgera Fetihê careke din her hewldanek ji bo parçekirina Şerîda Xezzeyê an jî veqetandina beşên wê red kir, û tekez kir ku ev herêm, ligel Şerîda Rojava û Qudsa Rojhilat, beşek ji axa Filistînê ye.
Li gorî daxuyaniyek ku ji hêla tevgerê ve roja Duşemê hat dayîn, ev mijar di civîna Komîteya Navendî ya tevgerê de ku roja Yekşemê êvarê li baregeha Seferberî û Rêxistinê li Ramallahê hat lidarxistin, hat raberkirin. Di civînê de pêşketinên siyasî û ewlehiyê yên navxweyî û derveyî hatin nîqaşkirin û nirxandin.
Tevgerê ragihand: "Em her hewldanek ji bo parçekirina Şerîda Xezzeyê an jî veqetandina beşên wê red dikin, ji ber ku ev şerîda, ligel Şerîda Rojava û Qudsa Rojhilat, beşek ji axa Filistînê ye."
Rêxistinê bang li civaka navneteweyî kir ku pabendî biryarên meşrûiyeta navneteweyî û qanûna navneteweyî bibin û her kiryarek yekalî ya ji bo parçekirina axa Filistînê red bikin.
Di vê çarçoveyê de, komîteyê di civînê de li ser xetera polîtîkayên Îsraîlê li Şerîaya Rojava û Qudsê hişyarî da û bal kişand ser çend tedbîran, di nav de "kuştin, hilweşandina xanî û binesaziyê, berfirehkirina wargehan, çêkirina asteng û deriyên hesinî, veqetandina deveran, ji bilî terorîzma niştecihên ku ji hêla hêzên dagirker ve têne piştgirî kirin."
Komîte her wiha tekez kir ku bi rayedarên pêwendîdar re, ji bo misogerkirina mafên wan û sivikkirina êşên wan, dozên girtiyên di girtîgehên Îsraîlê de berdewam bike.
Komîteya Navendî biryar da ku di rûniştina daîmî de bimîne da ku pirsgirêkên hatine raberkirin bişopîne û çareser bike.
Etîket
Tevgera Fetih
Hamas
Xeze
Filistîn
Îsraîl
