Hebûna Fatima (s.x) li ser balîna mîre bawermendan Îmam Elî(S.X)

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (S.X) - ABNÂ - Di navbera du rojbûnên Zehra ya Et’her û Emîrulmu’mînîn (S.X) de, em 40 hadîsan derbarê Fatimê pêşkêşî evîndarên Nûr dikin, yên ku «Hemûyan Nûr Yek e» û li gorî gotina Mewla: «Ji bo her du Nûran, nikare çav ferq bike».
Di beşa berê ya vê nivîsê de, her çendî nirxê zanîna Hazretê Seddîqa Kübra (S), navê wê, taybetmendiyên wê wek Nûra Xwedê û Dilê lêdana Pêxember (s.x.a), Serokê Jinan û ya herî hezkirî, evîna ji bo wê û encamên hêrs û gazîna wê, ku ew navenda evînê ye û îtaeta wê, îtaeta Xwedayê ye, û şêwaza jiyana Alîwî û Fatimî hatine gotin, 34 hadîs hatin gotin û ji bo evîndarên Ehlêbeyt (Silav liwanbin) hatin pêşkêşkirin.
Di beşa dawî de, me li ser mezinahîya Zehra ya Et’her (S.X) û hewesîya bihuştê ji bo dîtina wê û mizgîniya şefaeta wê hebûna nazik gotûbêj kir. Di vê nivîsa îro de, em sê hadîsên din ên derbarê mezinahîya Seddîqa Kubra (S.X) bi hev re vedigerînin.
Derbarê hebûna pîroz a Fatime Zehra (S.X) ku bihuşt bi hewes ji bo dîtina wê ye, Îmam Riza (S.X) dema ku awayê hilgirtin û veşartina cenazeyê wê ya pîroz, keça Pêxemberê Xwedê (S.X.A), bi awayekî wiha ji bo salawat ji bo wê behs dike: “Selaweatên Xwedayê lê û li bavê wê, mêrê wê û zarokên wê bin.”
Ji ber vê yekê ye ku ziyaretkirina Fatimê (S) xwedî nirxeke bilind e, wekî ziyaretkirina Pêxemberê Ekrema (S.X.A). Pêxemberê Ekrema bi xwe wiha dibêje: «Kî Fatimê ziyaret bike, wekî ku min ziyaret kiriye.»
Û kî nizanibe qedr û qîmeta ziyaretkirina Xatima Pêxemberên Xwedayê çi ye? Pêxemberê Ekrema bi xwe bersiva Îmam Huseyîn (S) derbarê xelatên zîyaretekaran de wiha dibêje: Kurê min! Kî min di dema jiyanê de yan piştî koçkirina min ziyaret bike, yan jî bavê te û birayê te û te ziyaret bike, ez ê roja qiyametê li wan di zehftirîn şertan de ziyaret bikim û wan ji gunehên wan xilas bikim. Îmam Sadix (S.X) jî ji Pêxemberê Ekrema (S.X.A) ve şefaat ji bo zîyaretekaran soz daye. Îmam Baqir (S.X) jî cezayê zîyaretekara Pêxember bihuşt dizane. Ji aliyekî din ve, xemsarî û tembelî di zîyareta Pêxemberê Ekrema (S.X.A) de encamên giran hene. Pêxemberê Xwedayê (S.X.A) got: Kî ji bo kirina temamkirina hecê were Mekkê û min li Medîneyê ziyaret neke, ez ê roja qiyametê ji wî bizivirim. Îmam Zeynulabidîn jî ziyaretkirina gorî Pêxemberê Xwedê wekî dîtina wî di dema jiyanê de dibîne û Îmam Baqir vê yekê wekî hecê dihesibîne û ya herî girîng jî, Îmam Sadix ziyaretkirina wî wekî ziyaretkirina Xwedayê Teala li Eşrêya bilind dibîne.
Aşkar e ku Fatimê (S.) bi vê mezinahiyê heke li ser balîna mirovê be, çi saʻedet ji bo mirovê dê derkeve. Îmam Baqir û Îmam Sadix (S.X) wiha dibêjin: «Harame ku ruh ji bedenê veqete heya ku Pêncî nede: Muhemmed, Alî, Fatime, Hesin û Huseyn (S) bi awayekî ku çavê wî bi xweşî yan bi xemgînî sar bibe.»
Dua bikin ku di dema mayîna Xwedayê de, em bigihîjin dîtina Evliyayên Xwedayê û Esahaiba Kisa.
Muhemmedmehdî Şerîetmedar
