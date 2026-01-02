Rojnameya Waşington Postê di raporta xwe de bi hilbijartina Zehran Memdanî li New Yorkê misilmanan ser desthilatê ragihand

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (S.X) -ABNA - Qada siyasî ya New Yorkê her tim berhema gelheya paşîn a koçberî û komên etnîkî û olî bûye; komên ku cihê xwe di bîra kolektîf a bajarê ku bi “Sêvê Mezin” tê zanîn de, ji Îrlendî û Îtalyan heta civakên Cihû û Efrîkî, tomar kirine.
Lêbelê, hilbijartina sala 2025an ji bo Şaredariya New Yorkê behsa guhertineke nûjen a demografîk û siyasî kir. Bi sondexwarina Zahra Mamdani wekî yekemîn Şaredara Misilman û bi eslê Asyayî-Başûrî ya New Yorkê, civaka Misilman êdî ne tenê jimareyek di serjimariyê de ye; lê belê, li gorî rojnameya Washington Post, ew bûye hêzeke ajotinê û stûna bingehîn a desthilatê li Şaredariya New Yorkê.
Mamdani di saetên ewil ên sala nû de, di merasimek bi sînordar de ku tenê bi hebûna endamên malbata wê û kesên nêzîk hate lidarxistin, li stasyona metroya avahiya kevin a Şaredariya New Yorkê ya ku di sala 1904an de hatibû çêkirin, sond li ser Qurana Pîroz xwar.
Di axaftina xwe ya destpêka wezîfeyê de wiha got ku ew ê New Yorkê bi wêrekiyê bi rê ve bibe û wiha lê zêde kir: «Dibe ku em her tim serfiraz nebin, lê qet wê nebêjin ku me wêrekiya hewldanê nekir.»
Hilkişîn ji Marjînalê
Li gorî Washington Post, hilbijartina Zehran Mamdani ya 34 salî ji bo New Yorkê kêliyek dîrokî tê hesibandin.
Bi dehsalan e ku civakên Misilman ên New Yorkê—ku koçberên ji Asyayê-Başûr, Ereb û Amerîkîyên bi eslê Efrîqî dihewînin—piştî êrîşên 11ê Îlonê û belavbûna Îslamofobiyê, di bin zexta ewlekarî û marjînalîzasyona aborî de jiyan kirine.
Li gorî texmînên ji wan yek ji Encumena Têkiliyên Îslamî-Amerîkî (CAIR), hejmara Misilmanên bajarê New Yorkê dora yek mîlyon kes e, ku ev jî nêzîkî 12% ji tevahiya nifûsa bajêr pêk tîne.
Di navçeya “Morris Park” li Bronxê, ku niha wekî “Yemena Biçûk” tê binavkirin, nîşanên vê guhertinê diyar in. Eyaleta ku berê navenda koçberên Îtalyan bû, îro bûye navenda jiyanî ya civaka Yemenî, û firotgeh û xwaringehên Erebî li wir geş bûne.
Herwiha, avakirina “Navenda Îslamî ya Bronxê” li ser rûberek 32 hezar lingên çargoşe di pêvajoyê de ye, ku bi vekirina xwe ya dawiya sala 2026an dê bibe mezintirîn mizgefta Parêzgeha New Yorkê. Li gorî rojnamevanê Washington Post, Tim Craig, ev navenda Îslamî bereketa domdarî û berfirehbûna bandora civakî ya Misilmanan li New Yorkê ye.
Daneyên hilbijartinê jî vê meylê piştrast dikin. Misilmanan 14% ji dengan di hilbijartina Şaredariya New Yorkê ya 2025an de bi dest xistin, ku ev du carî ji rêjeya wan di nav dengdêrên qeydkirî de ye.
Li asta herêmî jî, ev guherîna demografîk alîkariya geşbûna aborî ya New Yorkê kiriye; bazirganên Ereb û Yemenî karîbûn rêjeya valabûna yekîneyên bazirganî ji hin deverên biha yên Manhattanê jî baştir kêm bikin.
Niştecîyên kevin dibêjin her çend ev pêşkeftina çandî carinan aloziyan—wekî nakokiya nêrînan li ser nasnameya taxan—dûrxistiye jî, lê di heman demê de ewlehiya aborî û hestek nû ya hebûna li bajarê New Yorkê jî bi xwe re aniye.
Li gorî Craig, serketina Mamdani ne ji ber dînê wê bû, lê ji ber bernameya wê ya siyasî bû ku bi prensîbên edaleta civakî ya di Îslamê de li hevûdu dike.
Gelek dengdêran—di nav wan de nimêjkerên li dibistana Darul Uloom li Queens (herêma herî cihêreng a New Yorkê)—prensîbên wê yên sosyalîst di parastina mafê mirovan ji bo xwarin, tenduristî û stargehê de wekî rûbera nirxên xwe yên olî dibînin.
Heta hin koçberên muhafezekar ên ku dibe ku bi nêrînên wê yên li ser polês an birêkûpêkkirina bazarê razî nebin, piştgirî dane wê wekî mertalek li dijî siyasetmedarên neteweyî yên ku wêneyê civaka Misilman tarî dikin.Ji bo van koman, Mamdani penagehek ewle ye ku bê bêbinet ji nasnameya xwe diparêze.
Zehmetî û Armancên Pêşerojê
Lêbelê, serdema Mamdani bê zehmetiyan wê neyê. Civaka Misilmana ya New Yorkê yekpare nîne; gelek Misilman piştgirî didin bernameyên wê yên pêşverû, lê hinên din—bi taybetî li taxên mîna Morris Park—daxwaza hebûna zêdetir a polêsan û parastina nirxên perwerdehiya kevneşopî dikin.
Li gorî Washington Post, rêberên Misilman hêvî dikin ku rola Mamdani ji nîşandanê wêdetir be. Wan armanc kiriye ku ji bo mafên wekî destûrê ji bo nimêjkirinê li dibistanên dewletê, sepandina qedexeyên nû li ser helwesta polês di dema nerazîbûnan de, zêdekirina îstihdama Misilmanan li saziyên bajaran, û ji nû ve nirxandina têkiliyên New Yorkê bi Îsraîlê re, zextê bikin.
Hin rêberên Cihû li hemberî mezinbûna dijminatiya bi Sionîzmê û girêdana wê bi zêdebûna Cihûdîkariyê re, dilgiranî nîşan dane; lê Mamdani tekez dike ku ew li dijî her cure Cihûdîkariyê ye.
Naha ku ew dest bi rêveberiya şaredariyê kiriye, ew hêviyên civakekê hildigire ku piştî salên dirêj ên marjînalbûnê, di dawiyê de gihiştiye navenda hêza bajaran—wekî piştrastkirina vê rastiyê ku yeka bi sabît di New Yorkê de, guhertin e.
Bi giştî, hilkişîna Mamdani nîşana guhertineke mezintir e di helwesta Misilmanan de li New Yorkê; civakek ku piştî salên dirêj ên guman û zextan, niha ev bajar wekî hem penageh û hem jî wekî platformek ji bo beşdarbûna siyasî dibîne.
