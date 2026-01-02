Xuyabûna Îmametê ji hundirê Kabeyê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (S.X) – ABNA-Li Ciwîyetê Têjgeha Îslamê: Zayîna Emîrê Misilmanan Îmam Elî(s.x)li hundirê Ka’beyê
Dîroka Îslamê tijî bûyerên ecêb û îlâhî ye ku her yek bi awayekî, pêşeroja vê dînê pîroz dîzayn kirine. Di nav van bûyerên mezin de, zayîna Emîrê Misilmanan Îmam Elî (s.x) li dilê pîroztirîn cihê Misilmanan, ango Ka’beyê, cîhekî bêhempa digire. Ev bûyera yekta, ne tenê mucîzeyek mezin bû, lê ji destpêkê ve, soza rewşeke bilind û rola bingehîn a vê zarokê pîroz di pêşeroja Îslamê û rêberiya ummetê de dida. Ev gotar lêkolînê li ser encamên kûr ên vê zayînê li ser konsepta Îmamet û Welayetê û rola wê di avakirina riya paşeroja Îslamê de dike.
Zayîn li Ka’beyê: Nîşana Bijartina Ilahî
Dema Fâtima bint Esed, dayika keremdar a Emîrê Misilmanan Îmam Elî (s.x), êşa zayînê li kêleka Beytullahê hîs kir û bi mucîzeyek îlâhî dîwarê Ka’beyê ji bo ketina wê vebû, dinya şahidê nîşanek zelal ji Xwedayê mezin bû. Ev bûyer bêhempa bû; ne berî Emîrê Misilmanan Îmam Elî (s.x)û ne jî piştî wî, kesî li Ka’beyê ji nedîye. Ev hilbijartina îlâhî, ji kêliya zayînê ve, li ser cîhê taybetî yê vê zarokê pîroz israr kir û ew ji kesên din cuda kir. Ka’be, mala ku Îbrahîm (s.x) ji bo îbadet û tevhîdê ava kiribû, vê carê mêvanê zayîna kesekî bû ku bixwe, pankarta tevhîd û edaletê di serdema piştî Pêxember (s.x.a) de hilgirt.
Têkiliya Neşikestî bi Pêxember (s.x.a): Destpêka Îmametê ji Kêlîka Pêxembertiyê
Hatina bi dinyaye Îmam Elî (s.x)li Ka’beyê, tenê destpêka beşa jiyana wî ya dewlemend bû. Piştî zayînê, qedera wî bi Pêxemberê Keremî (s.x.a) re ewqas hat girêdan ku nayê veqetandin. Îmam Elî (s.x)ji zarokatiyê ve di bin sîwana Pêxember (s.x.a) de mezin bû û ji çavkaniya zelal a wehyê vexwar. Ew yekem zilam bû ku baweriya xwe bi Îslamê anî û di hemî qonaxên dijwar ên bî’setê de, ji vexwendina xizmên xwe (Rojên Hişyariyê) heta Şeva razanê (Leyletul Mebît), her dem piştgir û alîkarê Pêxemberê Xwedê (s.x.a) bû. Ev perwerdehiya pêxemberî û hevalbûna herdemî bi Pêxember (s.x.a), ne tenê wî bi zanîna kûr a dînê Îslamê da zanîn, lê wî ji bo berpirsiyariya giran a Îmamet û serokatiya ummetê piştî Pêxember (s.x.a) amade kir. Ev girêdana bênavber, bi xwe ji encamên rasterast ên zayîna wî bi vê mezinahiyê bû, mîna ku Xwedê ji destpêkê ve ew ji bo vê mîsyona mezin hilbijartibû.
Îmamet û Welayet: Girêdana Zayînê li Ka’beyê bi Serokatiya Ummetê
Zayîna Emîrê Misilmanan Îmam Elî (s.x) li Ka’beyê, ji mucîzeyek kesane wêdetir, peyamek kûr li ser konsepta Îmamet û Welayetê di Îslamê de bi xwe re anî. Ev bûyer, bi rastî, pejirandina îlâhî ya bêgunehbûn (ismet), paqijî û jêhatîbûna wî ya ji bo cîhgirtina Pêxember (s.x.a) û rêberiya ummetê bû. Îmamet di dîtina Şîeyan de, posteke îlâhî ye ku ji aliyê Xwedê ve hatiye diyarkirin û bi taybetmendiyên wekî Îsmet, zanîna ji aliyê Xwedê ve (ilm-i ledunnî) û jêhatîbûna bêkêmasî hewce dike. Zayîn li Ka’beyê, bi rengekî wekî şahidi ji bo van jêhatîbûnên bingehîn bû:
• Îsmet û Paqijî: Ka’be, cîhekî pîroz û paqij e, û zayîna Emîrê Misilmanan Îmam Elî (s.x)li wir, paqijiya bêhempa ya wî ji her pîsî û gunehekî destnîşan dike. Ev Îsmet, bingeha sereke ya Îmametê ye.
• Zanîn û Hikmet: Mala Xwedê, çavkaniya zanîn û hikmeta îlâhî ye, û yê ku li wir ji dayik dibe, ji destpêkê ve bi çavkaniya fezla îlâhî ve girêdayî ye. Ev mijar, kapasîteya bêdawî ya zanistî ya Îmam Elî (s.x) ku Pêxember (s.x.a) jê re gotibû “Bêlûka Bajarê Zanînê” (Bab Medinetul Ilm), ji zarokatiyê ve dipêşbînî dikir.
• Jêhatîbûna Serokatiyê: Kesê ku li mala Tevhîdê ji dayik dibe, ji destpêkê ve bi armanca sereke ya Îslamê, ango Tevhîd û yekxwedayiyê ve girêdayî ye. Ev girêdan, wî ji bo rêberiya ummetê li ser riya rast û pêşîgirtina ji şaşiyan, wekî kesê herî jêhatî saz dike.
Gelek ayet di Qur’ana pîroz de hene ku li girîngiya guhdarîkirina Uli’l Emr (serokên mafdar) û rewşa Îmamet û Welayetê destnîşan dikin. Yek ji girîngtirîn wan Ayeta Welayetê ye:
«إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ»(1)
(Weliyê we tenê Xwedê û Pêxemberê wî ne, û kesên ku bawerî anîne; ew kesên ku nimêjê saz dikin û dema xweyî (rûkû) didin, Zekatê didin.)
Ev ayet, li gorî lihevkirina tefsîrvanên Şîe û gelek tefsîrvanên Sunnî, li ser rastiya Emîrê Misilmanan (a.s.) hatiye daxistin dema ku wî di dema rûkû de ji bo xizaniyekî sedeqe daye. Ev ayet bi awayekî zelal li ser Welayeta îlâhî ya Îmam Elî (s.x)nîşan dide, ku bi zayîna wî li Ka’beyê, ji destpêkê ve, bingeha wê hate danîn.
Encamên Zayînê li Ka’beyê ji bo Pêşeroja Îslamê
Zayîna Emîrê Misilmanan Îmam Elî (s.x)li Ka’beyê, encamên kûr û mayînde li ser pêşeroja Îslamê hebûn:
1. Xurtkirina Cihê Şîe: Ev bûyer, yek ji wan sedem û delîlên herî girîng e ji bo Şîeyan ji bo îsbatkirina Îmamet û Welayeta rasterast a Emîrê Misilmanan Îmam Elî (s.x)piştî Pêxemberê Keremî (s.x.a).
2. Pêkandina Metrîka Serokatiyê: Zayîna wî li Ka’beyê, metrekîlîyeke îlâhî ji bo serokatiyê û cîhgirtina Pêxember (s.x.a) pêşkêş kir ku ji hilbijartinên mirovî wêdetir e.
3. Domdariya Îslama Rastîn: Hebûna Îmamê bêguneh û ji aliyê Xwedê ve hatî tayînkirî, garantî ji bo parastina Îslama resen û pêşîgirtina ji guhertin û şaşiyan di dirêjahiya dîrokê de bû.
4. Îlhamdana Edaletxwazan: Kesayetiya Emîrê Misilmanan Îmam Elî (s.x) ku ji destpêkê ve bi vê pêşandana îlâhî ve girêdayî bû, her dem bûye îlham ji bo edaletxwazan û dijberên zordariyê li çaraliyê cîhanê.
Zayîna Emîrê Misilmanan Îmam Elî (s.x) li Ka’beyê, tenê mucîzeyek nebû, lê pêşandana Îmametiya îlâhî û destpêka bejneyek nû di dîroka Îslamê de bû. Ev bûyera bi rûmet, ne tenê li ser hilbijartina îlâhî ya wî ji bo cîhgirtina Pêxember (s.x.a) û rêberiya ummetê nîşan da, lê di heman demê de girêdanek bênavber di navbera wî û Beytullah de, û ji ber vê yekê, bi esasa Tevhîd û Edaleta Îslamê re afirand.
Jidayikbûna Emîrul Mominîn Elî (S) li Kabeyê mucîzeyek bêhempa û nîşana bijartina wî ya Xwedayî ya ji bo rêbertiya neteweya Îslamê bû. Vê bûyera hanê, ji destpêkê ve, seqetî û layîqbûna Emîrul Mominîn Elî (S) ji bo îmametê anî ziman û di navbera wî û Pêxember (s.x.a) de pêwendiyeke neşikestî çêkir. Ev jidayikbûna Xwedayî bû yek ji belgeyên herî girîng ên Şîeyan ji bo îsbatkirina welayetî û îmamtiya tavilê ya Emîrul Mominîn Elî (S) û garantiya parastina Îslama resen di dirêjahiya dîrokê de.
