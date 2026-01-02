Wezareta Derve: Bersiva Îranê li her êrîşekê ê bi lez, bi qetî(misoger) û bi hemû alî be

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (S.X) - ABNA - Nivîsa daxuyaniyê ya Wezareta Karên Derve ya welatê me bi vî rengî ye:
Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê gotinên mûdaxelekar yên serokomar û berpirsên din ên Emerîkayê li ser karên hundirîn ên Îranê bi tundî şermezar dike.
Ev cure helwestên bêberpirsiyar, ku berdewamîya rêbazê zordar û neqanûnî ya Emerîkayê li hember gelê Îranê ye, ne tenê binpêkirina aşkar a bingehên şert û rêzikên bingehîn ên Peymana Neteweyên Yekbûyî û mafê navneteweyî di rêzgirtina serweriya neteweyî ya welatan de ye, lê her weha wekî teşwîqkirina şîdet û terorîzmê li dijî şaristanên Îranî tê hesibandin.
Wezareta Karên Derve bi bîranîna dîroka dirêj a mûdaxelekirinên sûcdar ên dewletên cûda yên Emerîkayê di karên Îranê de, îddîaya dilsozî ji bo gelê mezin ê Îranê wekî riyakarî, bi niyeta xapandinê ya raya giştî û veşartina sûcên pirjimar ên li dijî Îranîyan hatine kirin, nas dike. Hevkarî û beşdariyê di planandin û pêkanîna kûdetaya şermdar a 28ê Mordad 1332, hevkarî bi rejîma Sedam di şerê 8-salî de li dijî Îranîyan, hilweşandina balafira rêwîtiyê ya Îranê di sala 1367 de û kuştina 300 mirovên bêguneh li ser Gulfa Farisê, hevdestî û hevparî bi rejîma Îsraîlê di êrîşa li ser binasaziyên jiyanî û tesîsên nukleer ên Îranê yên di bin parêzgehê de di mehê Xordad 1404 de û teror û kuştina Îranîyan, û her weha cezayên zalim û dijî-mirovahî yên çend dehsalan ê dawîn ku mafên bingehîn û jiyana rojane ya Îranîyan armanc kirine, nimûneyên aşkar ên dijminatiya Emerîkayê li dijî gelê Îranê ne.
Wezareta Karên Derve erkan û berpirsiyariyên Encûmena Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî û kesayeta Sekreterê Giştî li gorî Peymanê ji bo parastina aştiyê û ewlehiya navneteweyî li hember yekalîtiya şerxwaz a Emerîkayê bîranîn dike û bi şert dike ku Îranî di gotûbêj û têkiliyê de bi hev re ji bo çareserkirina pirsgirêkan, destûrê nadin tu cure mûdaxeleya şerûşerî.
Wezareta Karên Derve gotinên tehdîdar ên berpirsên Emerîkayê li dijî Îranê di çarçoveya siyaseta zêdekirina tensiyonê ya rejîma Siyonîst di herêmê de dinirxîne û bi şert dike ku bersiva Komara Îslamî ya Îranê li her cure êrîşê bi lez, bi qetî û bi hemû alî wê be. Bi bêgumanî, berpirsiyariya encamên vê rewşê—ku dikare herêmê bi zêdetir krîz û bêîstîqrarîyê re rû bi rû bike—bi tevahî li ser milê rejîma Emerîkayê ye.
Dawiya Peyam/
Your Comment